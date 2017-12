Hirieron a un diputado durante un desalojo en Neuquén

Un diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) resultó herido durante un desalojo que hizo la Policía de Neuquén en una maderera que rechaza el cierre del establecimiento.



Se trata del dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Raúl Godoy, quien sufrió heridas en una de sus piernas al recibir el impacto de una bala de goma.



"La Policía provincial de Neuquén acaba de dispararme por la espalda. Me destrozaron el pantalón, zapatilla y tobillo", denunció el legislador patagónico a través de las redes sociales.



En el Parque Industrial de Neuquén, Godoy participaba del piquete sobre la ruta 7 que realizaban trabajadores despedidos de la empresa maderera MAM, quienes mantienen la planta tomada desde hace varios meses en rechazo al cierre de la firma.



"Llegaron de forma prepotente, no han mostrado ninguna orden de desalojo policial. Un grupo GEOP le tiró por la espalda a una compañera. Queremos que nos muestren la orden judicial, a mí me tiraron a quemarropa al tobillo y por la espalda cuando estaba identificado", relató el legislador a radio LU5.



Más tarde, en diálogo con Radio 10, explicó: "Me identifiqué como diputado, le pedí la orden al jefe del operativo, pero se reían e iban de un lado para el otro. La policía está muy cebada acá en Neuquén", contó.



Y agregó: "Quise alejar a una mujer para que no la golpearan y uno de los policías me disparó una bala de goma en el tobillo, que me destrozó porque me dispararon a un metro de distancia. Hay que ver si tengo perdigones en otras partes".



Por su parte, el comisario del Parque Industrial a cargo del operativo, Víctor González, sostuvo: "El diputado Godoy vino de la misma forma violenta que los que estaba en el predio y siendo un diputado uno espera otra reacción, de diálogo no de discordia cuando nosotros estábamos trabajando tranquilamente".



Además, puso en duda lo denunciado por el legislador provincial en relación a la herida que recibió. "Eso es lo que él manifiesta, está en materia de investigación".



La empresa Maderas al Mundo (MAM) había anunciado una crisis económica en julio pasado y había despedido a la mitad de los trabajadores y suspendido al resto.



"El tema es muy complejo. Quieren hacer creer que hay una unanimidad de trabajadores tomando la empresa para conservar sus trabajos cuando en realidad es solo un grupo reducido", planteó el fiscal Pablo Vignaroli, quien junto a su par Marcelo Jara había pedido la orden de desalojo a la jueza Ana Malvido.