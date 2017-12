Un robo de camioneta podría aportar datos sobre lo ocurrido a Miño y Quintana

Foto: La camioneta de Miño apareció incendiada

Aún nada se sabe del paradero de los concordienses desaparecidos, tras poco más de dos meses de búsqueda. Recientemente se supo que los investigadores de la Unidad Regional V de la Policía de Corrientes trabajan intensamente para identificar al menos a dos presuntos integrantes de una banda de asaltantes que a punta de pistola le quitaron dinero y la camioneta a un productor ganadero sobre la ruta nacional 14, en la localidad de Colonia Liebig.



Este último hecho ocurrió hace 15 días y también es investigado por el fiscal de Santo Tomé, Francisco Javier Ramos; quien solicitó la elaboración de un identikit de los delincuentes en base a la descripción brindada por la víctima.



El ganadero señaló que, al menos a dos hombres, podría describirlos ya que actuaron a cara descubierta cuando preparaba mate a la vera de la ruta.



En cuanto a la pesquisa en relación al paradero de Miño y Quintana, no se descarta relacionar este último robo, con la hipótesis de que hayan sido víctimas de un asalto en idénticas circunstancias y en la misma zona comprendida desde Gobernador Virasoro, en Corrientes, hasta el límite con Misiones, siguiendo la ruta 14.



La principal diferencia que se baraja - entre ambos hechos - radica en que los entrerrianos se habrían resistido al asalto.



Desde el jueves 21 de septiembre no hay señales sobre César Miño (37) y Sergio Quintana (33), ambos viajaban a bordo de una camioneta Peugeot Partner "Patagónica", que fue hallada calcinada y desmantelada varios días después en un pinar de San Carlos, Corrientes.



Previo a ello los registros de cámaras de seguridad de estaciones de servicio en el cruce de Cuatro Bocas, en Monte Caseros, y en Gobernador Virasoro, indicaron que los dos entrerrianos no se separaron en ningún momento hasta la madrugada del día señalado.



Habían partido a las 23 aproximadamente del miércoles 20 de septiembre rumbo a Paraguay para hacer compras de ropería y bazar, encargos con los que se ganaban la vida, y en el caso de Miño le redituaba el dinero para pagar las cuotas de su transporte. Recompensa

Hace una semana, se reunieron con el fiscal Ramos los jefes e investigadores de la UR-V para repasar las actuaciones hasta el momento en torno a los desaparecidos. Principalmente para trazar nuevas directrices con la participación de las fuerzas federales comprometidas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.



En cuanto a la cartera que encabeza Patricia Bullrich, la Fiscalía de Santo Tomé presentó todos los requisitos esta semana para que se pueda ofrecer una recompensa por información sobre lo sucedido con Miño y Quintana. La implementación, confiaron fuentes judiciales, se hará a través del plan Buscar.



Diario Río Uruguay.