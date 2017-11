Dieron de alta al hombre que sufrió la mutilación genital con tijera de podar

Fue dado de alta del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, el hombre, de 40 años, a quien su supuesta amante le cortó el pene.Lo confirmó a Cadena 3 la directora de ese centro de salud, Cristina Gómez, quien al respecto agregó: "Fue evaluado por distintos especialistas, ellos consideraron que era conveniente que se vaya a su domicilio y no que continúe en una internación hospitalaria".Y agregó: "Los controles posteriores se deberán realizar con consultas externas".El hecho ocurrió el domingo pasado en un departamento del barrio Nueva Córdoba, la mujer acusada de atacarlo con una tijera de podar, está imputada por lesiones gravísimas."Estoy feliz de estar vivo, lo demás no me importa", fueron las primeras palabras del hombre que fue mutilado en los genitales por su amante durante el fin de semana en Córdoba.El hombre de 40 años, está fuera de peligro pero los especialistas aseguran que quedará estéril.La joven arquitecta de 26 años detenida e imputada por "lesiones gravísimas" por cortarle el pene a su supuesto amante de 40 años, lo denunció este miércoles por violación.Así lo indicó a Cadena 3 su abogado Carlos Nayi, quien sostuvo que la presentación fue por "abuso con acceso carnal"."Es disparatado e imprudente relacionar el cuaderno con un ensayo de premeditación. Las anotaciones de ese cuaderno, donde se puede leer las palabras 'bisturí' y 'gotita' no tienen nada que ver con lo que pasó, no son recientes y tienen que ver con apuntes de arquitectura", aseveró.Según la hipótesis de Nayi, el hombre fue el sábado por la noche al departamento de la joven con la excusa de buscar un instrumento musical, cuando entró la atacó porque no podía aceptar culminar con la relación tal como quería la joven.