Habló la madre de la arquitecta que mutiló los genitales a un hombre

La madre de la mujer que le cortó los genitales a un hombre en una vivienda de la ciudad de Córdoba aseguró que su hija le dijo que "se defendió porque la violaron"., afirmó Daniela, la madre de Brenda Barattini, quien este miércoles permanecía detenida.La mujer sostuvo que su hija "está injustamente privada de su libertad" y exclamó: "No le pueden arruinar la vida así"."Quiero que esta persona pague por lo que le hizo a mi hija. Tengo mucha bronca, mucho dolor, mucha impotencia", señaló.La madre de Brenda"Yo desconocía la relación, mantenían un vínculo y hace dos meses que quería terminar", indicó, y sostuvo que su hija "tiene hematomas en los brazos" por los golpes que habría recibido cuando se defendió., detalló en declaraciones al canal TN.y mañana (por hoy) declara en Tribunales 2", precisó.Hizo referencia a que su familia está compuesta por su hija y un hijo, que ella se encuentra sin pareja y mencionó que Brenda actualmente está de novia."Tengo el acompañamiento de mi familia y del novio de mi hija", agregó.Afirmó que toda la situación representa "un shock para toda la familia" y que en estos momentos no ve televisión, ni escucha radio, porque se quiere preservar.Con respecto a la tijera de podar con la que su hija mutiló al hombre, la madre explicó: "El balcón terraza tiene muchas plantas. Compró la tijera para podar el laurel".Hizo referencia, además, a que amigas de su hija sacaron fotos del hombre tocando el timbre en el departamento.Por último, la mujer manifestó: "Me miró a los ojos y es como que vi su alma, y yo le creo".