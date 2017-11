Una moto terminó debajo de una camioneta en cruce de calles con semáforo

Una camioneta Chevrolet S10 y una moto Motomel 110 cc., chocaron esta tarde en la esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá de la ciudad de Paraná.El vehículo utilitario era conducido por un trabajador de una empresa de maquinarias a la cual pertenece la camioneta, mientras que la moto era comandada por una joven que llevaba el casco colocado, supo Elonce TV.El accidente ocurrió a alrededor de las 15.20 cuando la Chevrolet que circulaba con sentido sur a norte, y que se trasladaba con la onda verde del semáforo, impactó a la motocicleta que no habría aguardado la luz verde del semáforo, y comenzó a moverse, hacia calle Nogoyá, con la advertencia amarilla, cuando fue impactada por el vehículo utilitario.Testigos indicaron a este medio que afortunadamente, el conductor de la camioneta reaccionó a tiempo y pudo frenar antes de chocar a la joven. "Si el de la camioneta no reaccionaba o le fallaban los frenos, la juntan en pedacitos a la chica", dijo a Elonce TV una testigo del accidente.Por otra parte, los involucrados en el siniestro prefirieron no dar testimonio de lo ocurrido.Afortunadamente, la joven motociclista no sufrió heridas en el choque. Elonce.com