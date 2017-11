Acusados de agredir a policía en Paraná denunciaron apremios ilegales

Policiales Policía perdió un diente al ser golpeado por dos alcoholizados en la comisaría

Daniel Eduardo Pérez, alias Edu, de 24 años, y su padre, Daniel Alberto Pérez, de 44 años, denunciaron ayer en Fiscalía a todos los efectivos que estaban en el edificio de la comisaría octava de Paraná el domingo a la madrugada, por el presunto delito de apremios ilegales.Padre e hijo decidieron declarar ante el juez y sostuvieron su versión de los hechos, que difiere de la información que se brindó desde la fuerza.Primero lo hizo Daniel Eduardo Pérez, quien manifestó que "cuando lo detuvieron por un altercado que tuvieron con una persona que conducía un vehículo, intervino la policía, y fue golpeado en el interior de la comisaría por todos los policías que estaban ahí", añadiendo que "tiene lesiones en todo su cuerpo".Luego declaró Daniel Alberto Pérez quien expresó que "sólo fueron a pedir ayuda a la comisaría para tomar un remis, que tuvieron un altercado en la calle con una persona que conducía un vehículo y ahí intervino la policía y los golpearon, que no sabe si él golpeó pero seguro que se defendió".Fuentes judiciales deslizaron que del relato de los acusados se desprendió que ambos, después de realizar unas tareas de albañilería en la casa de Pérez hijo, que vive a una cuadra de la dependencia, se dirigieron a la comisaría para pedir que les hicieran el favor de llamarles un remis para Pérez padre, porque ellos no tenían teléfonos y los móviles no se detenían en la zona, lo que no habría caído bien en los efectivos que consideraron que estaban para otra cosa, publicaLa versión de los hechos de la Policía consistió en que dos hombres, de 24 y 44 años, ebrios y bajo efectos de sustancias, provocaron un desorden en la puerta de la comisaría octava de Paraná. En aquellas circunstancias, un funcionario policial que se hallaba franco de servicio y el oficial de servicio de la comisaría, les ordenaron que desistan de su actitud, ocasión en la que Brumatti habría recibido un golpe de puño en el rostro, perdiendo un diente.Según se precisó desde la fuerza, el resto de los policías de la dependencia logró aprehender a los Pérez, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, que dispuso su alojamiento en Alcaidía de Tribunales, sospechados de los presuntos delitos de Lesiones graves y Resistencia a la autoridad.En la audiencia, el juez de Garantías Nº3 Humberto Franchi decidió no hacer lugar a las medidas de coerción solicitas por la fiscal Evangelina Santana, por considerar que no eran necesarias, por lo que ambos imputados continuarán el proceso en libertad.El defensor público Jorge Sueldo se opuso a las medidas solicitas. Según se pudo determinar, el juez consideró innecesario establecer como medidas de restricción a los acusados, la prohibición de acercarse al efectivo o molestarlo por sí o por terceras personas, como así también entendió que no era necesario ordenar a los dos sospechosos de la agresión, no pasar frente a la dependencia.La solicitud resultó desmesurada, puesto que Daniel Eduardo Pérez vive a una cuadra de la comisaría y necesariamente tiene que pasar por allí. Además, Franchi resolvió fijar como fecha para la audiencia conclusiva el miércoles 13 de diciembre, a las 11.30, lo que fue notificado en el momento a las partes.