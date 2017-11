Buscan a Benvenuto: "Manejamos todas las hipótesis", dijo el fiscal Telenta

Continúa la búsqueda de Omar Benvenuto, el empresario que viajaba rumbo a Mansilla, una localidad que está a 70 kilómetros de Gualeguay.



Días atrás, el fiscal Ignacio Telenta se sumó a la investigación. En ese sentido, confirmó a Somos Gualeguay que "manejamos todas las hipótesis porque en verdad sabemos muy poco de lo que ha ocurrido. Durante estos días me interioricé sobre qué fuerzas estaban interviniendo, qué información iban colectando, qué medidas estaban desarrollando y demás".



Consultado sobre si se puede hablar de un secuestro, explicó que "buscamos a Benvenuto y no ponemos ningún rótulo. Ahora estamos completando los formularios necesarios para que el Ministerio de Seguridad pueda lanzar el pedido de recompensa".



Contó además que está en permanente contacto con la familia del empresario y con quien los representa mantendrán las reuniones necesarias.



"Pedimos a la ciudadanía que aporte cualquier dato que pueda ser útil para la investigación. Brindaremos la seguridad que necesite cada persona. Se acercaron varios para mantenernos al tanto del último contacto que tuvieron con Omar. Pedimos que lo hagan sin temor porque no tendrán represalias", dijo.



Por su parte, el fiscal Agustín Gianini señaló que "en estos procedimientos se ha reunido muchísima información. Queremos llevar a la par este análisis".