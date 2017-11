Balearon a dos camioneros entrerrianos sobre Autovía 14 en Corrientes

Dos jóvenes concordienses resultaron heridos de bala en un llamativo hecho ocurrido el jueves por la mañana sobre la Autovía Nacional 14, cuando delincuentes atacaron a tiros un camión que se dirigía desde Corrientes hacia la provincia de Entre Ríos.



El hecho sucedió alrededor de las 7 de este jueves en el cruce con la Ruta Provincial 25 cuando transitaba por una zona de reparación, y por razona de jurisdicción intervino personal policial de la comisaría de la localidad correntina de Libertad.



Allegados a la investigación revelaron que el camión, tipo térmico del frigorífico, fue interceptado por delincuentes que efectuaron varios disparos de arma de fuego aparentemente con el fin de que detenga su marcha. Los impactos dieron en el conductor y el acompañante del transporte que también era escoltado por una empresa de seguridad privada.



El camionero fue identificado como Cristian Valdés de 22 años, y su acompañante Martín Salinas de 21. El primero en mención ingresó cerca de las 7:30 al Hospital Dr. Fernando Irastorza, con una herida de bala en la costilla sector derecho, y quedó internado en la UCE en estado reservado. El segundo revestía lesiones en la cara, costilla y pierna izquierda, producto de que las balas rozaron su cuerpo; quedó internado en Traumatología.



Ambos serían oriundos de la ciudad de Concordia.



Se estima que en las próximas horas, y de acuerdo con su recuperación, los heridos puedan prestar declaración ante las autoridades judiciales, con el objeto de esclarecer el hecho. Cabe recordar que el camionero no paró su marcha hasta llegar a una estación de servicio cercana a la ex 4 Bocas donde pidió ayuda.



El camionero, habría afirmado que "eran piratas del asfalto", y por eso no paró la marcha. Este tipo de transporte al parecer llevaba alguna recaudación de toda "la recorrida" por lo que se presume que los delincuentes tenían algún tipo de información al respecto. Por estas horas, los investigadores están abocados a la búsqueda de algún dato que pueda informar sobre los delincuentes.



Por el hecho, dos guardias de seguridad quedaron a disposición de la Justicia correntina ya que al parecer no se percataron de que los asaltantes dispararon contra el camión que vigilaban. Estas personas serían oriundas de Paso de los Libres y venían escoltando en otro vehículo particular, son ex policías de la provincia de Corrientes que ahora prestan servicio para una empresa de seguridad de la zona.



La causa por cuestiones de jurisdicción quedaría a cargo de la Comisaría de Libertad, donde también se realizará el peritaje al camión térmico y pericias en la zona del ataque a los transportistas. (El Diario de Curuzú - Austral Correntina)