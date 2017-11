Tucumán: La mujer que degolló a sus dos hijos "era consciente de lo que hacía"

"Vas a pagar por cada gota de sangre"

Un día antes de matar a sus dos hijos, Nadia Fucilieri había ido a una entrevista en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de Tucumán para acordar un régimen de visitas. Cuando salió, pasó por una farmacia y compró el bisturí con el que cometió el doble filicidio. La madrugada del día siguiente degolló a Marcelino Martínez, de cuatro años, y Pía del Rosario Martínez, de dos.Aunque todavía no se formó la junta médica que analizará el caso, la abogada querellante dio a conocer el informe preliminar médicos psiquiatras. Según las pericias, "la mujer está ubicada en tiempo y espacio". Silvia Furque explicó además: "Fucilieri sabía lo que hacía antes, durante el acto y después. O sea que la hipótesis de que no era consciente de lo que hacía está totalmente descartada".La presunta filicida pasó 15 días internada en un centro psiquiátrico después de que intentó suicidarse cortándose los brazos y lastimándose la garganta. Sin embargo, el 1° de noviembre la Justicia le dictó la prisión preventiva por 24 meses, como había pedido el fiscal Diego López Ávila y fue trasladada a la cárcel de mujeres de Banda del Río Salí. Está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.El doble asesinato fue el 4 de octubre en la casa de la calle Santa Fe al 1800, en Tucumán, donde la mujer vivía con sus hijos. El papá de los chicos, Aldo Martínez, no estaba con ellos porque tenía una orden de restricción por violencia de género. En su denuncia, la mujer aseguraba que él le había tirado un vaso de gaseosa en la cara.Según las fuentes de la investigación, los dos nenes dormían cuando fueron asesinados. Sin embargo, los médicos forenses no descartan que Pía del Rosario se haya despertado durante el ataque ya que tenía heridas cortantes en distintas partes del cuerpo que podrían ser signos de defensa.Los peritos encontraron una nota en la que la mujer responsabilizaba al padre de los nenes, de quien estaba separada desde enero, por el doble filicidio. "Hijo de p? ahora vas a sentir culpa? Vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos".