Tras el robo en joyería de Basavilbaso, recuperan "cantidad importe de joyas"

El allanamiento en Rosario del Tala

"Casa Antonio", una relojería, joyería y regalería ubicada en la esquina de Ramírez y Peña de la localidad de Basavilbaso sufrió un robo en la madrugada de este jueves. Los autores del hecho desplegaron una importante ingeniería: levantaron una chapa del techo, y luego rompieron el cielorraso (de telgopor) para descender al interior del local de donde sustrajeron numerosos artículos como relojes, bijouterie de oro, plata y acero quirúrgico.Jaqueline, pareja de Osvaldo Barrios, propietario del local, fue quien descubrió al ingresar al comercio, que algo había ocurrido, y de inmediato dio aviso a la Policía. Contó que al llegar al comercio como todos los días, observó que la cortina "estaba corrida, de una manera rara que no la dejamos nunca y al abrir la puerta me encuentro con la escena. Se llevaron todo, no dejaron nada; todos los relojes Casio y Okusai, anillos de plata, oro, acero quirúrgico; más de un millón de pesos en mercaderías", estimó y lamentó: "toda una vida de trabajo de Osvaldo".Personal policial, en la ciudad de Rosario del Tala, realizó un allanamiento y secuestró una cantidad importe de joyas, este viernes en horas de la mañana.Los uniformados, en cumplimiento de exhorto judicial por parte del Juzgado de Concepción del Uruguay, realizó tareas investigativas en relación al robo en una joyería de la localidad de Basavilbaso.En relación al procedimiento,