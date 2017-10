Hallaron una camioneta incendiada y sería de los concordienses desaparecidos

La Policía de Corrientes localizó incendiada en la tarde de este lunes una camioneta Partner, similar a la que pertenecería a los dos concordienses, que se encuentran desaparecidos desde el miércoles 20 de setiembre.Desde la Policía de Entre Ríos, confirmaron que autoridades de la fuerza de seguridad correntina localizaron en un espeso monte, ubicado en cercanías de la localidad de San Carlos, muy cerca del límite con la provincia de Misiones, a una camioneta de similares características a la denunciada en la que se transportaban los dos concordienses.La Partner estaba incendiada, le faltaba el motor, y otros elementos del interior, y fue abandonada en un lugar separado de la ruta y de la zona poblada, indicó. Ahora la policía de Corrientes apuntaló el trabajo a través de Criminalística, para establecer si efectivamente esa camioneta corresponde o no a los dos concordienses.Si esto se confirma, tal como sospechan los policías correntinos, se iniciará de inmediato la búsqueda en la zona de los dos hombres que tienen pedido de localización.Para apoyar el trabajo criminalístico, llegaron desde Concordia personal policial a fin de colaborar en las pericias que serán determinantes para tratar de establecer o no qué ocurrió con los dos ocupantes.El miércoles 20 de septiembre Cesar Miño y Sergio Quintana, emprendieron su viaje a bordo de una Peugeot Partner, hacia tierras paraguayas, para hacer compras, como hacía habitualmente. El hombre, de 38 años, realiza habituales visitas a tierras paraguayas, comandando los ya populares tours de compras.El último contacto establecido por los viajeros, fue cuando ambos aún estaban en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, en la madrugada del jueves 21 de septiembre, buscando "reponer agua para el mate". Desde esa fecha, no hay contacto ni evidencia de comunicación.