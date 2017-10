Caen 24 "vendedores" en fiesta electrónica: uno es hijo de cantante Lía Crucet

Los voceros detallaron que los arrestos se llevaron a cabo durante un procedimiento realizado por la Policía de la Ciudad en cercanías del boliche Estadio Mandarine Park, en el marco de un evento de música electrónica en el que se presentaron DJ Jamie Jones y Joseph Capriati, entre otros.



Se secuestró gran cantidad de drogas fraccionadas para la venta y detuvo a 24 personas, entre ellas al hijo de la cantante de cumbia, que al igual que otros ya fue liberado, aunque continúa sujeto a investigación.



Los voceros dijeron que los detenidos tienen entre 20 y 28 años y que en su poder se secuestraron más de 200 pastillas de éxtasis, 20 cigarrillos de marihuana y gran cantidad de dosis de cocaína, cristal y ketamina.



En el caso del hijo de la cantante, identificado por la policía como Antonio Ezequiel Salatino Crucet (20), las fuentes precisaron que tenía cuatro pastillas en forma rectangular de color amarillo introducidas en un tubo de plástico color celeste y nueve cigarrillos caseros con sustancia similar a la marihuana.



Esta mañana, en diálogo con América 24, Antonio Salatino, padre del detenido, dijo que su hijo ya fue liberado y que aún no pudo hablar con él porque no llegó a su casa, en Mar del Plata.



"Todavía no pude hablar con mi hijo, aún no llegó a casa pero ya está libre. Tengo que hablar con él. Hablé con un principal en la comisaría y me dijeron que tenían que averiguar antecedentes y ahí lo liberaban. Yo pensé que era un porrito, pero no", dijo Salatino.



El padre del joven aseguró que nunca vio a su hijo "ni siquiera con una copita de más", por lo que está sorprendido con lo sucedido.



Todos los detenidos en el procedimiento quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, a cargo de Sebastián Casanello, por infracción a la ley de drogas.



Clarín.