Foto: Contrataron a joven como empleada doméstica y habrían intentado abusar de ella Crédito: El Sol

La Policía concurrió a una vivienda que ofrece habitaciones en alquiler para estudiantes, ubicada sobre calle Damián P. Garat, a metros de su intersección con Salta, ante una denuncia de una supuesta tentativa de abuso sexual contra una joven.



De acuerdo a lo que manifestó el padre de la misma, el dueño de la casa habría encerrado a su hija y habría intentado abusarla en su primer día de trabajo como empleada doméstica.



Gonzalo declaró que la chica s e presentó a trabajar para realizar tareas de limpieza. "Era su primer día. Se presentó a las siete de la mañana y a media mañana, el dueño la encerró en una habitación, intentó manosearla, intentó abusarla, la tuvo encerrada más de una hora y se pudo escapar porque vino una persona y tocó el timbre. Mi hija le dijo que si no la dejaba ir ella iba a pedir auxilio y a gritar. Entonces la dejó ir", afirmó el hombre en declaraciones al diario El Sol.



Detalló que luego recibió el llamado desesperado de su hija a quién encontró en medio de la calle llorando. "Se calmó, la estuvimos conteniendo, hay una chica en Facebook que publica exactamente lo mismo que le pasó a mi hija", sostuvo.



El padre de la joven concurrió al domicilio a pedir explicaciones y habría sido insultado por ambos sujetos. "Increíblemente nos dijeron de todo, llamamos a la policía para hacer la denuncia y salió a hacerse el guapo. Éste es un lugar donde se alquilan habitaciones y en las páginas de Facebook está publicado que las alquilan baratas y, después, este degenerado las empieza a llevar con charlas hacia el lado sexual, mi hija tiene 21 años, es madre de una criatura. Ella quería trabajar para terminar sus estudios y empezar la facultad. No hay derecho a que hagan esto, yo laburo todo el día en la calle. Espero que la justicia haga algo con estos degenerados", expresó.



Los vecinos manifestaron que no es la primera vez que los hermanos protagonizan este tipo de incidentes y tendrían varias denuncias en su haber. El gancho para acceder a jovencitas sería el alquiler de habitaciones para estudiantes. "Siempre piden preferencialmente para chicas de afuera, porque acá los conoce todo el mundo. Hace un tiempo los dos siguieron a una chica de 14 años que venía de educación física de la escuela, la nena llamó a sus padres diciendo que la querían tocar, lo mismo que pasó ahora pasa siempre, la justicia tiene que hacer algo porque son acosadores de mujeres", relataron.



Agujeros para espiar

Cuentan que los hermanos en las habitaciones que alquilan tendrían agujereadas las paredes y los sanitarios para espiar a las chicas cuando duermen y se cambian o cuando toman una ducha. Desde la Policía señalaron a El Sol que tienen varias denuncias pero nunca fueron tan lejos como en esta oportunidad. Ahora, por respeto a la integridad de la mujer, piden los familiares de la joven mujer damnificada que la justicia intervenga con una medida ejemplar.