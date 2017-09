Una comisión de Investigaciones busca dar con el paradero de dos entrerrianos

De acuerdo a lo que contó a, Fiamma Chapay, su esposo, César Andrés Miño partió desde Concordia, el miércoles pasado a las 23, en una camioneta Partner Patagónica modelo 2014, patente LMQ 666, color blanca, con destino a Paraguay, a realizar compras. Lo acompañaba Sergio Quintana. Indicó que desde entonces, "desconoce el paradero" de estas personas.que tras tomar conocimiento de la denuncia radicada anteayer,"De momento,, mencionó. No obstante, sus familiares aseguran que el hombre "habría salido con poca carga en su teléfono, por lo que creen que el celular fue apagado con posterioridad. Por este motivo, no es un dato que nos permita determinar si su última localización fue en la provincia de Entre Ríos".Al respecto, el fiscal puntualizó también queEste jueves saldrá una comisión de Investigaciones "a rastrear los posibles lugares, como cámaras de seguridad, o tipo de datos que pueda aportar sobre estas personas", adelantó el fiscal.Dri expresó que la pareja de una de estas personas le manifestó que viajó para conseguir alguna información y "asegura que en Virasoro, los habrían visto". Sobre esto el fiscal dijo que "no tenemos el nombre de esta supuesta persona. Sçolo sabemos que fue en la terminal de Virasoro, por lo que personal de Investigaciones irá hasta allá, para corroborar o descartar el dato".