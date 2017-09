Familia de entrerriano que desapareció cuando iba a Paraguay "está desesperada"

Policiales Buscan a entrerriano que desapareció cuando iba rumbo a Paraguay

Fiamma Chappay, en diálogo con, aseguró que su esposo, César Andrés Miño partió desde Concordia, el miércoles pasado a las 23, en una camioneta Partner Patagónica modelo 2014, patente LMQ 666, color blanca, con destino a Paraguay, a realizar compras. Lo acompañó Sergio Quintana. Indicó que desde entonces, "desconoce el paradero" de estas personas. Mencionó que la denuncia fue radicada en comisaría sexta de Concordia.Chappay relató que viajó el domingo a Paraguay para intentar comprobar "si estaba la camioneta varada y no la encontramos. Nadie tiene respuestas para darnos. Aparentemente tampoco ha tenido un accidente. Consulté en gomerías hotel; nadie los ha visto".Desde la policía, mencionó la mujer, le dijeron que "estaban mirando las cámaras" para ver si podían acceder a alguna información de estas personas.Dijo queChappay, que está embarazada de siete meses y tiene un niño de dos años, mencionó: "Me estoy volviendo loca. No sé qué les pasó. Se me ponen distintas hipótesis en la cabeza, no quiero pensar... Estoy desesperada, buscándolos.Por último, Fiamma, dejó su teléfono celular para todo aquel que pueda aportar datos de interés: (0345) 154-079122.