Buscan a entrerriano que desapareció cuando iba rumbo a Paraguay

Fiamma Chapay, informó que no sabe nada del paradero de su pareja, Cesar Miño. El hombre, de 38 años, realiza habituales visitas a tierras paraguayas, comandando los ya populares tours de compras.La mujer detalló que el hombre que reside en Concordia partió el miércoles pasado, a las 23 horas, en una camioneta Peugeot, modelo Partner patagónica, de color blanca.Junto a su pareja, Fiamma desconoce si se trasladaba alguien más; salvo "otro muchacho que siempre lo acompaña, de apellido Quintana" pero que "no tiene celular".El último contacto establecido por los viajeros fue cuando ambos aún estaban en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, en la madrugada del jueves, buscando "reponer agua para el mate". Desde esa fecha, no hay contacto ni evidencia de comunicación por ninguna de las redes sociales.Al parecer, el celular de Miño se habría quedado sin batería y actualmente sólo atiende el contestador. "Para Paraguay, no pasaron", puntualizó su pareja; quién además agregó en declaraciones aque iba vestido con "una remera blanca, jean azul y unas zapatillas azules también".Por último, Fiamma, dejó su teléfono celular para todo aquel que pueda aportar datos de interés: (0345) 154-079122.