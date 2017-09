Rechazaron pedido para postergar el juicio contra Julio De Vido

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó este lunes un pedido de los nuevos abogados del ex ministro de Planificación Julio De Vido que pretendía postergar el inicio del juicio oral en el que se juzgará la responsabilidad del ex funcionario en la tragedia ferroviaria de Once. Al rechazar el pedido formulado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, los jueces del TOF 4 confirmaron que el juicio comenzará este miércoles, a las 9.30, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.



Los nuevos abogados del ex funcionario kirchnerista -ahora diputado nacional- fueron aceptados hoy por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, luego de que el jueves pasado renunciaran sus anteriores defensores. Los flamantes abogados de De Vido podrán volver a pedir, en la audiencia de inicio del juicio oral, que les den un plazo considerable para estudiar el expediente, pero fuentes judiciales sostuvieron que ese plazo sería de 3 días, por lo cual quedaría enmarcado en el cuarto intermedio entre la primera y la segunda audiencia, que será la semana próxima.



Rusconi y Palmeiro son los abogados que también defienden al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el departamento en el que vivía en Puerto Madero. La noticia de la asunción de la defensa de De Vido por parte de Rusconi y Palmeiro se conoció hoy, antes de que vencieran las 72 horas de plazo que el TOF 4 le dio al diputado nacional kirchnerista para que nombrara nuevos defensores, tras la renuncia de los abogados Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni, la semana pasada.