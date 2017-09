"Alexis Zárate sufrió igual que Giuliana", dijo agente de futbolista condenado

Policiales Ex jugador de Independiente fue condenado a prisión por abuso sexual

"Alexis Zarate sufrió de igual manera que Giuliana. No hay pruebas para la condenada. Sólo la declaración de una chica y la palabra del jugador. Siempre supimos que ésta iba a ser la condena, no por argumentos sino por la presión social", expresó Goñi.El empresario afirmó que su representado "está destruido" y alegó que la víctima "cambió cuatro veces su testimonio" a lo largo del proceso."Sería un locura que Temperley le rescinda el contrato. No se lo puede condenar públicamente a Alexis como un abusador. No hay pruebas, creemos que es inocente", dijo.El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora encontró al exdefensor de Independiente como responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal".Pese al fallo, el futbolista -cuyo pase pertenece al "Rojo"- continuará libre hasta que la condena quede firme en la Cámara de Casación ya que no existe riesgo de fuga.Según se dio por probado durante el proceso, el hecho se produjo -el 16 de marzo de 2014- cuando la joven, que era novia del actual jugador del "rojo" Martín Benítez, llegó con su pareja a un departamento de la localidad de Wilde, luego de asistir a un local bailable.La pareja tuvo relaciones y luego ambos se quedaron dormidos, circunstancia en la que Zárate se introdujo en la habitación y violó a la chica.Raquel Hermida Leyenda, abogada de la joven, dijo que "ahora" irá contra Benítez y Nicolás Pérez, a quienes acusa de "encubrimiento".