Supuesto abuso en escuela: hay dos denuncias y otro menor declarará el jueves

El otro niño prestará declaración en Cámara Gesell, el jueves

Tras la conmoción por el supuesto abuso de un niño, en el interior del edificio de la escuela N° 14 "Coronel Navarro" de Concordia, por parte de un grupo de chicos del sexto del mismo establecimiento educativo, este martes se conoció otra denuncia por un hecho similar, en el mismo lugar.El fiscal Flavio Zabaleta, en diálogo con, contó que en el marco de la causa que se investiga,, se acumularon las denuncias, se está trabajando con las dos en conjunto. Hay una conexión en lo que respecta al delito y a las personas involucradas, por lo que estas dos causas se acumularon", acotó.Lo hizo en Cámara Gesell, "llegarán luego las conclusiones del psicólogo y en base a ello decidiremos cómo continúa el trabajo", afirmó., adelantó.Reconoció que estos lamentables hechos, involucran, entre víctimas y victimarios, "a todos, menores de edad"."Es una situación que, gracias a Dios no es común. Evidentemente algo ha fallado, si fue así cómo sucedió", opinó Zabaleta.Puso relevancia en que siempre. Nosotros no hablamos con ellos, todo diálogo lo tenemos con los padres que están asesorados por un profesional", indicó.El fiscal, además entendió que "en este tipo de delitos se da muchas veces que, ya sea por vergüenza o por desconocimiento, quiénes no se animan a denunciar, o no saben cómo hacerlo, al enterarse que otras personas han tomado coraje, se animan y también hacen la denuncia".

Sin clases hasta el lunes

Ayer, se había decidido que no se iba a dictar clases en la escuela hasta el próximo jueves, sin embargo,pudo saber queAsí lo decidieron los funcionarios de educación en Concordia, debido a la delicada situación en la que quedó la comunidad educativa, luego de que las autoridades se negaran a expulsar a los niños acusados del supuesto abuso y de otros episodios violentos en la escuela.No obstante el viernes que viene se expondrán algunas conclusiones, "siempre buscando no vulnerar ningún derecho de los chicos"; y la normalidad en las aulas volvería el lunes 18 de septiembre.Por otra parte, se pudo conocer que, según se señaló desde la Departamental de Educación. "Lo más conveniente es que los chicos tengan un seguimiento personalizado y domiciliario", señalaron.