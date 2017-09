Conductor habría perdido control de camioneta y ocasionado muerte de ciclista

Foto: Ciclista murió chocado por una Fiorino Crédito: FM Estación Plus

Avanza en su sustanciación el Legajo Fiscal iniciado a partir del fatal siniestro vial ocurrido el último domingo sobre Ruta 32, protagonizado por una bicicleta y una Fiat Fiorino, en el cual perdiera la vida Miguel Ángel Giménez, quien se desplazaba en la unidad de menor porte en la ruta 32, cerca de la localidad de Crespo.



El fiscal que entiende en la causa, Juan Malvasio, precisó que tras la aprehensión del quien manejaba la utilitaria, el mismo fue liberado.



"Se le atribuyó el hecho delictivo de supuesto "Homicidio Imprudente" y se dispuso la libertad del mismo, con una serie de restricciones que deberá cumplimentar hasta terminar la Investigación Penal Preparatoria", explicó.



En cuanto a la tipificación propuesta de "Homicidio Imprudente", Malvasio consideró: "Hay que tener en cuenta la circunstancia de modo. El imputado iba por una ruta en donde a priori el conductor se desplazaba en la velocidad permitida, pero se le atribuyó otro tipo de incumplimiento a la Ley de Tránsito, como es la pérdida de dominio efectivo y que es lo que señala la Fiscalía que produjo este siniestro, con un desenlace fatal en la persona de Giménez".



La orientación de las acciones llevadas adelante por la Fiscalía están encontrando sustento en los medios probatorios colectados, sobre los cuales quien tiene a su cargo la investigación señaló: "Tenemos ya un informe preliminar de la Dirección de Accidentología Vial, que nos indica cómo habría ocurrido este hecho. Nos pone en conocimiento de que el conductor habría perdido el dominio efectivo de la unidad y fue lo que provocó el accidente. Es preliminar, estamos esperando fotografía, planimetría y demás. Lo que no tenemos aún es el informe con los resultados de los análisis al conductor, para determinar si tenía alcohol en sangre o algún otro tipo de sustancia prohibida. Lo propio de la víctima, a quien se le practicó autopsia y recibimos la causal de muerte".



Por estos días la Fiat Fiorino involucrada se encuentra en depósito judicial y a resguardo de Comisaría Crespo, situación que se revertiría prontamente: "Inicialmente se secuestra para una pericia completa, como para avaluar si contaba con frenos, con luces, con todos los elementos que se necesitan para circular y sobre todo de noche. Estamos esperando que nos eleven el informe mecánico y si consideramos que está completo, inmediatamente se pone a disposición del titular registral del bien automotor, para su retiro", indicó Malvasio.



Las actuaciones avanzan en forma consistente, por lo que el Fiscal Dr. Malvasio, con la mirada en futuras instancias, ratificó que "incorporada toda la prueba y evidencia que la Fiscalía considere necesaria, se elevará para una etapa de juicio y allí poder probar cada una de los proposiciones fácticas, es decir, probar el hecho tal cual se lo atribuimos al imputado Milicich. Estaremos remitiendo la causa a juicio, aunque esto no significa que teniendo en cuenta la gravedad del ilícito y si hay una reparación integral del imputado hacia los familiares de la víctima, no pueda tener otra vía de resolución", concluyó.