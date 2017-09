Acribillaron a balazos a un productor ganadero e hirieron a su bebé y hermana

Un hombre de 39 años fue ultimado a balazos frente a su hijo y hermana que también resultaron heridos al término de una jineteada en la localidad correntina de Alvear. La víctima es Rubén Ricardo "Pipo" Machado.Su hermana Blanca, también resultó herida de un disparo. El bebé de 11 meses de vida debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico. Se encuentra estable y fuera de peligro. Presenta una lesión occipital derecha y auricular (oído) que podría ser por una esquirla o un perdigón.Por el crimen fue detenido anoche Aníbal Oliveira de 42 años. Ocurrió durante un allanamiento a una vivienda en el Paraje Pancho Cué. En el lugar se encontró una importante suma de dinero que sería el botín de un robo a una Asociación de Productores de la zona. Su hermano, Alejandro Oliveira, también está sindicado como otro de los autores del ataque a tiros, pero continúa prófugo.El hecho de sangre se produjo el domingo alrededor de las 23, en inmediaciones del barrio Mitre Norte de la localidad de Alvear.Rubén Machado, se disponía a abordar su vehículo automotor, VW Saveiro; junto con su hijo de 11 meses de vida y su hermana de 33 años. Fueron sorprendidos e interceptados por unos sujetos que portaban arma de fuego, quienes efectuaron varios disparos y huyeron.Las personas lesionadas, fueron auxiliadas y trasladadas primeramente al hospital local y luego derivadas al hospital de Santo Tomé, donde a pesar de los esfuerzos realizados, se produjo el deceso de Machado; en tanto que su hermana, de 33 años, permanece internada mientras que el bebé, fue derivado al Hospital Pediátrico Juan Pablo IIº de Corrientes.Angel Sosa, cuñado de la víctima y marido de la mujer herida, apuntó a una banda que se dedica al abigeato, y que tenían diferencias con Machado que había obstaculizado el irregular negocio.Sosa, Concejal de la UCR y docente, subrayó que lo sucedido "fue un asesinato premeditado" y apuntó a personas que están enfrentadas a la familia Machado aparentemente por un alambrado que impide que trasladen irregularmente animales hacia Brasil.Blanca Machado "tiene una bala alojada en la pierna y otra en el cuello, pero fuera de peligro. El que está delicado es mi sobrino que está internado en el Juan Pablo II".Sosa comentó que "había una doma, era un evento familiar, y a mí como no me gusta la doma no fui. Ya estaba terminando el evento, y mis familiares estaban saliendo y apareció esta gente disparando a mansalva; le apuntaron a mi cuñado, lo tiraron al piso, y luego lo acribillaron con 3 balazos en la cabeza" describió a Radio Dos. "Todo ocurrió dentro del campo de doma, propiedad del fallecido, dentro del predio. No es que hubo un tiroteo antes: tenían la intencionalidad y alevosía de ir a matar a una persona" remarcó."No sabemos cuántos eran los atacantes, pero más de dos seguro porque fue una lluvia de tiros y no era una sola arma. La familia de mi señora denunció amenazas de muerte; en las inundaciones del río Aguapey robaron la casa. Se hicieron los pasos legales para estar protegidos pero por lo visto la mano de la justicia llegó tarde en este caso" comentó."Hay denuncias y en este caso llegó tarde" enfatizó.