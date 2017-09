Volcó tras tomar una curva y el cinturón evitó que sufriera heridas graves

Foto: Volcó tras tomar una curva Crédito: Nueva Zona

Un siniestro vial ocurrido a las 8:45 de este lunes, movilizó al personal policial de Comisaría Viale hasta la Ruta 32, a la altura del kilómetro 35, frente al ingreso del obrador de la empresa Cartellone.



El jefe de la dependencia, Walter Ziegler, informó a FM Estación Plus que "un ciudadano de 37 años de edad, oriundo de Santa Elena, en circunstancias en que se dirigía a la ciudad de Crespo, conduciendo un Renault Megane de su propiedad, sufrió un despiste, presumimos producto de un espejo de agua bastante extenso que había en la Ruta 32, a raíz de la reciente lluvia. Con estas condiciones, tras tomar una curva, el vehículo sale despedido de la cinta asfáltica, produciéndose el vuelco".



El funcionario destacó que "el conductor no tiene lesiones, sin dudas producto de las medidas de seguridad, ya que llevaba el cinturón de seguridad correctamente abrochado. Se registraron daños materiales importantes sobre el lateral del acompañante, ya que la unidad culminó a 90º. Gracias a Dios iba solo el conductor, por lo que no hay que lamentar consecuencias físicas".