“Con esperanza y expectativa” se lanzó la colecta anual de Cáritas

En primer lugar, el Monseñor Juan Alberto Puiggari expresó su emoción: “”. Sobre los objetivos que hay por delante, aseguró: “”.“Uno quisiera que la colecta no sea solamente un fin de semana, sino que durante todo el año tuviéramos esa capacidad de darnos cuentas que hay hermanos que sufren. Siempre hay alguien que sufre más”, agregó.En la misma línea, habló sobre la crisis que hay en Argentina: “Uno quisiera que esta colecta tuviera más fuerza, pero tenemos que darnos cuenta que muchos argentinos están sufriendo y siempre digo que en la indiferencia hoy es pecado. Uno no puede ser indiferente con lo que está pasando”.Valeria Silvero, integrante del equipo de comunicación de Cáritas, indicó: “Esta es la única colecta del año en que Cáritas hace solicitando dinero en efectivo. Para otro tipo de colaboración en tiempo y servicio o en algún otro recurso, todo el año es bienvenido”.“Se solicita dinero en efectivo a través de las alcancías que van a estar dispuestas en los templos parroquiales, colegios, capillas y también muchas de las comunidades vamos a encontrar personas identificadas con el chaleco de Cáritas y el sello de cada una de las parroquias en el área parroquial que le corresponde”, amplió.Por último, expresó: “Invitamos todos a colaborar. La Cáritas siempre está abierta a todas las personas de la creencia o no creencia de cada uno. También estamos disponibles para recibir la colaboración y la solidaridad de todos”.