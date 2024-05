Usuarios destacan el bajo costo para viajar en tren de Paraná a La Picada

A partir de este lunes, los pasajes del servicio ferroviario que conecta Paraná con Colonia Avellaneda pasarán a costar 160 pesos y hasta La Picada, 260 pesos. Tras conocerse el nuevo cuadro tarifario,rescató el testimonio de los pasajeros que hacen uso del tren, quienes ponderaron "lo barato" del costo del pasaje.“Es notorio el incremento, pero sigue siendo más barato que el boleto de colectivo; además, llegás más rápido y no hay que esperar hasta dos horas, como en el caso del colectivo”, comparó un joven pasajero.Una mujer destacó la calidad del servicio, que cuenta con aire acondicionado, y a través de Elonce pidió por “más vagones porque cuando no hay colectivo, se llenan”.“El servicio está barato, a 260 pesos, porque el colectivo a La Picada me sale 2.500 pesos; los precios no tienen comparación”, confesó otra pasajera, y reclamó por una frecuencia más por la tarde.Es que el primer viaje sale a las 04.55 y regresa a las 7.45; luego parte a las 7.55 y vuelve a las 10.15; y el último recorrido inicia a las 13.30 y retorna a las 16.20.