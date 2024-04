La astróloga y tarotista Jimena Latorre se presenta en Paraná

La astróloga y tarotista Jimena Latorre se presenta esta noche en La Vieja Usina de la ciudad de Paraná y visitó los estudios depara brindar un adelanto de lo que se vivirá en su primera visita a la capital entrerriana.“Estoy muy contenta de poder estar en Paraná con toda la gente que me sigue y me pedían que viniera”, señaló.Sobre su show explicó que “soy astróloga y tarotista, me encantan las artes esotéricas y lo que hacemos es combinar los astros y el tarot en el cual trabajo con la gente que viene a participar del espectáculo. Van a poder sacar una carta de la suerte y trabajo con las preguntas, por eso todos se van con la respuesta”.“Vamos a pedir dinero, abundancia, amor, trabajo y vamos a dar vuelta la mala onda entre todos”, remarcó. Y agregó que al final “se hace una fila y todos pasan a preguntarme algo”. También firmará libros.Sobre lo que más consulta la gente, dijo que cuestiones como fertilidad, herencia, problemas con los hijos, son los temas más comunes. “Siempre doy buenas noticias, trato de dar lo mejor y, algunas veces digo algunas cosas que pasan en programas donde estoy siempre y puedo decir algo negativo que puede pasar, sobre todo cuando me preguntan de fútbol”, mencionó para agregar entre risas: “Me tienen harta con el fútbol”.En relación a los destinos del país, adelantó que “el 25 de Mayo, Júpiter que es regente Sagitario, está transitando dos signos que son muy realistas y muy poco de creer que todo es fácil, simple, que son Tauro (si no lo veo no lo creo) y Géminis (que siempre busca el otro lado), y entra en un espacio donde va a estar cuestionado, pero da como benevolencia. Hay un espíritu optimista y esperemos que se posicione, tal como lo hizo en el Cabildo, pero que no pasen 16 años, para que se pueda lograr todo ese proceso”.“No dejo de tener la expectativa de que Argentina en algún punto tenga una personalidad de destacarse, ojalá que no sea por los disturbios sino por cosas buenas que sucedan en el mundo para la mirada hacia nuestro país. Si le ponemos onda todos, quizás podemos hacerlo, porque si votamos hay que sostenerlo”, aseveró.Este jueves 25 de abril a las 21 horas, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Un espectáculo especial para los fanáticos del tarot y cuestiones afines.Entradas en passline.com y The Music Store (Gualeguaychú 442)