Jerarquizados se movilizarán en rechazo del aumento del Ejecutivo Municipal

Política Trabajadores municipales recibirán una recomposición salarial a partir de abril

Luego del incremento del seis por ciento que otorgó el Ejecutivo, los trabajadores nucleados en la Asociación Personal Superior (APS), se concentrarán en la Plaza 1º de Mayo al mediodía. Al respecto, la titular el gremio, Alejandra Levrand, informó aque “se concretarán una medida de fuerza con retención de servicios, a las 12 horas, habrá una movilización y concentración en Plaza 1º de Mayo. La medida es en rechazo a lo otorgado por el Ejecutivo Municipal y por la forma de ladiscusión salarial”.En este sentido, señaló que “el aumento no se acordó, es (un porcentaje) muy lejos de nuestras expectativas, todas las cuestiones salariales se dieron de esta manera; no hemos logrado discutir salarios, un poco para recomponer lo que veníamos perdiendo y además poder ir mano a mano con la inflación”.Levrand, sumó que “estas situaciones son preocupantes porque no se da un marco paritario en el municipio”.A su turno, señaló que “celebramos la mesa laboral para mejorar las situaciones de infraestructura de las reparticiones y la de los trabajadores. Pero, de todos modos, lo que más nos preocupa es a cuestión salarial: en este momento tenemos un mínimo garantizado de $315.000 y pasa a $347.000”. En este sentido, hizo referencia a que desde el gremio “no nos oponemos a que los más chicos ganen un poco más, pero eso que cobran deberían sumarlo en el básico y asi ver los despegues de las distintas categorías”En este marco, señaló que los trabajadores no se quedaron conformes con el aumento y “analizan medidas a seguir”.