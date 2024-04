Vecinos alertan sobre viviendas en peligro de derrumbe

En la zona alta del Parque Nuevo Varisco, específicamente en la intersección de calle La Delfina, Cortada de la Fábrica y Cortada Mosconi, los vecinos expresaron su preocupación por viviendas que podrían estar en riesgo de derrumbe debido a un desbarrancamiento.Una vecina que reside en el área desde hace siete años compartió su inquietud con: "Empezaron el lunes con unos socavones bastante llamativos y es muy preocupante". Asimismo, agregó que "hicimos un llamado al municipio para darles a conocer la situación, la cual no me dio respuestas, por eso llamé a los medios para darlo a conocer y así ver si el municipio interviene".Por otro lado, Raúl Ramírez, otro vecino afectado, relató: "Cuando me levanté el lunes, vi que el terreno había cedido un poco y tiré un poco de chatarra, pero ya al otro día se había caído todo". Además, mencionó las consecuencias del desbarrancamiento: "Había árboles que, por los desbarrancamientos, cayeron hasta las casas de abajo de calle Estrada".