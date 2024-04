Ex parejas de choferes reclaman cumplimiento del pago de cuotas alimentarias

En medio de los 10 días sin colectivos en Paraná y el Área Metropolitana, una de las mujeres exigió una solución a un problema que data desde 2019, al que definen como un “problema que viene de larga data”.En primer lugar, una de las ex mujeres manifestó: “En la época de la pandemia, cuando llevaban los colectivos a la Plaza de Mayo, pasaron dos meses en los que la cuota alimentaria no se depositaba. Las mamás inician un trámite judicial mediante oficio en la Justicia, se tiene que retener parte de los haberes y depositárselo en una cuenta judicial bancaria a las mamás. Esto no sucede nunca, hay que esperar casi dos meses. Tampoco se puede hacer una acción judicial porque tiene que haber una cesación de pagos”.Por otro lado, consideró: “Se tienen que hacer cargo de la educación, de la salud y todo lo que tiene que ver con la crianza de un hijo al igual que la mamá”. Asimismo, agregaron que “el descuento se hace, la empresa ERSA y Mariano Moreno, el señor Marcelo Lischet y la señora Daniela Brumatti –gerentes de las empresas- son los que no dan respuesta y se quedan con ese porcentaje de la cuota alimentaria, que viene descontada en el recibo de sueldo por orden judicial y no la pagan”.Gisela, otra de las ex esposas, admitió que las que se movilizan son 40, pero en total 200 las damnificadas. “La preocupación es que esta gente que juega con la plata del laburante porque por más que la población esté enojada con el colectivero, ellos están trabajando”.