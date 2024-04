Hubo asamblea docente en plaza Mansilla, en reclamo de mejoras salariales

El gobierno de Entre Ríos hizo efectiva este miércoles una propuesta de un 8 por ciento para abril, con un pago retroactivo equivalente al 5 por ciento sobre el salario de marzo. De esta manera el gobierno pone de manifiesto su intención de avanzar, tal como se había comprometido, en torno a la paritaria de marzo y presenta una oferta de recomposición por la negociación de abril a cuenta de futuros aumentos y buscando dar una proyección y previsibilidad a los docentes entrerrianos en el mediano plazo.Integrantes de la Agrupación Multicolor realizaron una asamblea en plaza Mansilla, frente al Consejo General de Educación, en rechazo de la medida y otros temas que esperan que sean tratados.Diego Zavalla, indicó aque “en asamblea venimos rechazando las propuestas salariales. Nos patearon cuatro veces la negociación. Una para proponer cuál era la situación de cuentas del estado, que nunca la manifestó. Una donde todavía no había propuesta. Y ayer fue la propuesta, aparecieron con estos números y fue la aceptación. En la negociación anterior también nos habían dado un 18 por ciento que se pagó en tres tristes cuotas”.Marianela Valdéz, dijo que “estuvimos reunidos en asamblea y de los mandatos que llevaron de las escuelas al congreso, habían mandatado que se rechace si no era superadora la oferta. Ahora un 8 por ciento es miserable. Denunciamos estas políticas de ajuste que comenzaron a nivel nacional, lo que significó un primer hachazo al salario docente. Se quitó Fonid y conectividad. El deterioro salarial es cada vez más importante. Acá se suma la complejidad de la falta de transporte”.“Denunciamos que la CTERA no esté coordinando las luchas a nivel nacional. Desde las conducciones de Agmer no están exigiendo a esos congresales que voten un verdadero plan de lucha para restituir esos fondos y lograr mejoras salariales”, agregó.Diego Baudino, indicó que “estamos convocando a todos aquellos afectados por estas políticas de ajuste y achique. El salario no alcanza ni para comer. Estamos sin salario prácticamente y sin transporte. Queremos salarios iguales a la canasta básica. Pobres los compañeros que alquilan o los que vienen a trabajar a Paraná. Se les va todo el dinero trabajando ”.