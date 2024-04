Hinchas de Patronato palpitaron la previa del partido ante San Miguel

Patronato recibe a San Miguel de Buenos Aires por una nueva fecha de la Primera Nacional, desde las 17 horas, y pese a la lluvia y el descenso de la temperatura, los hinchas ya esperan el partido en las inmediaciones del estadio Grella.En ese sentido,dialogó con un hincha, quien manifestó: “No importa la lluvia, porque el sentimiento es más grande. Hoy hay que ganar, vamos con toda la fuerza y aguante Patronato”.En tanto, un simpatizante mencionó que “a pesar de la lluvia, se viene igual a la cancha. No me gusta el armado del plantel, no sé si tiene mucho que ver Perazzo, donde los que siempre se van son los técnicos y eso es lo que cansa”.A su vez, un fanático comentó: “Se viene a la cancha igual por el amor a Patronato y para que salgamos adelante. Ojalá este domingo terminemos con un triunfo”.Por último, otro hincha indicó: “En caso de no conseguir una victoria, hay que aguantarlo igual. No se dio el resultado en otros partidos, pero hoy ganamos”.