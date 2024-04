Club San Martín celebra 70 años de historia: “Ha sido un día de mucha alegría”

A lo largo de su vida, se caracterizó por sus populares torneos de bochas, básquet, vóley y actualmente potenció el patín. Con una sonrisa, este martes se hicieron presentes varias autoridades actuales y pasadas de la institución.Alejandro Demartin, presidente de la institución, expresó sus emociones sobre el nuevo aniversario: “”.Posteriormente, explicó cómo sigue el presente de la institución con nuevas innovaciones: “Estamos bien. Algo que no es menor es que no tenemos deuda y es positivo para nosotros.”.Asimismo, destacó que otras actividades habrá en la institución: “”. Cabe destacar que cuentan con 800 socios activos más algunos vitalicios y fundadores”.Sandra Cislaghi, de la Fundación Crescer, fue otra de las presentes esta noche: “Es un día muy emocionante estar celebrando los 70 años del club San Martín. Como fundadora de la Fundación Crescer, que aloja a diversos jóvenes de la ciudad de Paraná, llevamos la propuesta de que acompañaran a ‘Cacho’ Cislaghi en la edición y construcción de lo que es un cacho de historia. Cuenta anécdotas, historias y personajes que hicieron lo que hoy es el club San Martín”.“Queremos comunicarle a la comunidad la importancia de volver a creer en el club como una institución de base social que recompone el tejido social, aloja un montón de jóvenes e infancias para poder construir una sociedad más saludable”, agregó.Aníbal Gómez y “Cacho” Cislaghi son dos integrantes históricos de la entidad paranaense. En diálogo con Elonce, compartieron: “Hoy ha sido un día con mucha alegría. Cumplir 70 años para una institución no es fácil. Lamento que siete compañeros que fueron fundadores conmigo no están más”.“En el principio nos juntábamos en la calle y queríamos tener un lugar donde juntarnos. Así empezamos con el fútbol”, rememoró Aníbal, que fue vicepresidente por 12 años. Posteriormente comentó que se sumaron las familias y las esposas de los fundadores en el ’70: “Tenía la cantina y aboqué un año en la lucha y se integró la mujer. Hoy el club tiene más mujeres que varones”.“Cacho” Cislaghi detalló qué quiso expresar en el libro que se presentará en los próximos días: “Son recuerdos de esta gran institución que no puedo dejar de plasmarlo a lo que siento y lo que sentía cuando se inauguró allá por 1952. Era chico, tenía 11 años, pero asistía a las reuniones. Esas reuniones hacían que vaya aprendiendo cómo se labura”.