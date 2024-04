Murió el hombre que cuidaba 35 perros: solicitan alimento para los animales

Días atrás falleció Roberto Pérez, el hombre que tenía 35 perros en su casa de calle Anacleto Medina, en zona del Parque Varisco de Paraná. Amaba los animales y, en diálogo con, había expresado que “son una compañía, son mejores que algunas personas”.Al respecto, Nancy, proteccionista, comentó aque “nosotros hicimos una feria mascotera el 17 de marzo y se le llevó el alimento balanceado. Esa donación le servía un tiempo, después él se la rebuscaba, cocinaba arroz, fideos, lo que sea. Ahora como no está, los animales necesitan alimentos”.Los perros “están cuidados por su hermana y vecinos, pero están a la deriva porque buscan a su dueño. Buscan la comida a la mañana, a la tarde. Pedimos a la población que done lo que pueda de alimento balanceado. Se reciben donaciones en calle Racedo 818. Nosotros podemos coordinar e ir a buscar”.También “se buscan futuros adoptantes cuando den el visto bueno de que los perros están bien”.Adriana, en tanto, dijo que “son 35 animales sin asistencia, sin su papá. Roberto era muy humilde pero de muy buen corazón. Él tuvo una historia triste en su vida y convirtió en una persona que rescataba perritos de su barrio, Puerto Viejo, la zona del Parque Varisco y demás”.Dijo que “hay mucha necesidad, así sean dos kilos, tres o diez, necesitamos alimento. Esta semana Salud Animal está yendo a hacer un control sanitario a los animales, por eso todavía no están en adopción”.Quien desee colaborar puede llamar al teléfono 3434043853.