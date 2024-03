Con más de 90 artistas, se realiza la Misa Criolla y Música Popular en Paraná

Testimonios de la gente



El coro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) interpretó la obra de Ariel Ramírez en conjunto con el Coro “Maestro Lorenzo Anselmi” y el Ensamble Vocal “Cantus Firmus”, ambos de la Verdiana; músicos docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER; y la Orquesta Académica de FHAyCS, bajo la dirección del Maestro Miguel “Otti” Gómez.estuvo presente y dialogó con el secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos, Fabián Reato, palpitó el evento que iba a comenzar en horas de la tarde del jueves: “Estamos muy contentos por este logro de nuestros artistas, de nuestros valores, de la universidad pública y provincial y de poder brindar este espectáculo de calidad en la capital de la provincia. En esta fecha tan especial para todos, para la familia entrerriana, como lo son las fiestas de Semana Santa. También para los turistas y visitantes de la ciudad”.La intendenta de Paraná,, hizo un comentario sobre la fiesta que estaba a minutos de comenzar: “Muy contenta de poder presenciar la Misa Criolla,”.“Hay excelentes músicos, varios coros y confluyen mucha música y voces de distintas instituciones. Como bien decía el secretario de Cultura de la provincia es la universidad pública, nuestra escuela de música, que han salido músicos que han triunfado en el mundo, y no me podía perder este espectáculo”, agregó.Luciano Filipuzzi, rector de la UADER, manifestó su perspectiva de la agenda en Jueves Santo: “Estoy sumamente contento de que nos acompañe la intendenta de Paraná. Es sumamente importante para la universidad poder llevar adelante esto”.Un grupo de amigos que estaba sentado en Plaza Mansilla manifestó las expectativas que tenían de la presentación: “Venimos a ver este espectáculo que seguramente va a ser muy lindo”, acotó uno. “Realmente es muy bueno que se promueva estos espectáculos y que la gente lo disfrute”, aportó el otro.Una señora que vino sin compañía expresó su impresión de lo que sucedería: “Se ve que pinta muy bien y muy interesante”. Además, precisó que el coro de la verdiana es su preferido.“Cuando me enteré, quedó enseguida agendado”, fue la versión de una mujer que vino en compañía del resto de su familia.“Soy amante de todo lo que es música. Toda mi vida canté en coros y donde hay uno cantando, voy. Es convocante para mí y más la de Ariel Ramírez”, argumentó otra mujer.