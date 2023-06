Comenzaron obras para mejorar servicio de agua y habrá restricción de suministro

LAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD

La colocación de válvulas inteligentes con el objetivo de mejorar y modernizar la prestación del servicio de agua potable comenzó este viernes a la mañana en la capital entrerriana. Se espera la disminución del caudal, menor presión y corte del suministro en la ciudad.El intendente, Adán Bahl, verificó el inicio de las tareas y puso de relieve que “se colocarán las tres válvulas inteligentes más grandes previstas en este plan. Por las mismas va a pasar toda el agua que se potabiliza en la planta de Echeverría y se distribuye en los distintos puntos de Paraná”.En declaraciones a, precisó que “a. Esto significa que, paulatinamente, van a atender la demanda de la ciudad, pero. Lo hacemos hoy porque. Es un caño de varios kilómetros. Hay que impulsar el agua por las bombas hasta que llega al extremo y a partir de ese momento se empiezan a llenar nuevamente los centros de distribución”.Acotó que “estamos aprovechando de hacer. Estamos colocando un nuevo motor bomba en el muelle donde se capta el agua. Esto permitirá hacer rotación de motores, hacer mantenimiento para darle mayor vida útil y previsibilidad”.También “los canastos que están debajo de los caños que chupan el agua, con la bajante y subida del río se llenan de pequeños caracoles. Aprovechamos que no hay succión para hacer la limpieza”. Asimismo, “se está haciendo un proceso de verificación de los empalmes 900 y 750 milímetros que es la que habitualmente tiene inconvenientes”.. No se realizó por distintas razones. Esta tecnología existe en el mundo desde hace muchísimos años”, explicó Bahl.Con esta obra, “los operarios podrán cerrar definitivamente, manejar el caudal y poder verificar la cantidad de agua que va desde una bomba hacia otra. Eso puede determinar alguna pérdida que no se ve en superficie”.. Son 42 las que se están colocando. Las otras afectan a un barrio o a un conjunto de los mismos. Esta afecta a toda la ciudad”, aclaró.“Paraná potabiliza 264 millones de litros de agua por día que es muchísimo más que suficiente para la ciudad. Esta tecnología nos permitirá tener eficacia y eficiencia”, subrayó el presidente municipal.Acotó que “también se está construyendo una nueva planta, paralela a la de Echeverría, y el centro de distribuidor sur que dará solución definitiva a esa zona, además del acueducto para darle agua potable a Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull”.Instó a todos los paranaenses a “exigirles a las próximas gestiones que continúen con este plan, porque si no, después, los problemas son muchísimo más difíciles de resolver”.Finalmente, dijo queSe colocarán dos válvulas inteligentes en caños maestros que trasladan el agua captada desde el río para su potabilización; y otra en una cañería que transporta agua potabilizada desde Echeverría, hasta el centro de producción y distribución de avenida Francisco Ramírez.Las dos primeras se ubicarán en conductos de 800 y 900 milímetros dentro del predio de la planta Echeverría, mientras que la restante se situará en un caño de 750 milímetros, en calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti.Uno de los trabajos será el descubrimiento y verificación de las cañerías de 750 y 900 milímetros ubicadas en calle Rondeau y El Dorado, que fueron reparadas en su oportunidad, para verificar su estado y hacer el corregimiento y/o cambio en las piezas de reparación ocupadas.Además, se efectuarán tareas dentro de las plantas potabilizadoras Echeverría y Ramírez, de conservación en las compuertas de entrada y de salida, entre otras acciones de mantenimiento general.También en la zona de captación de agua del río Paraná, en Toma Nueva, se cambiará un motor adquirido este año, para realizar el mantenimiento del equipo instalado.durante la presente jornada. La medida es” sin perjuicio de mantener la validez de los actos cumplidos para todas las instancias, quedando en salvaguarda toda actuación judicial que, de no practicarse, pueda causar perjuicios irreparables; los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer, y niños, niñas y adolescentes”.Asimismo, estableció garantizar la prestación del servicio de justicia a través del mecanismo de guardias mínimas.Elonce consultó a la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, sobre qué pasará con el dictado de clases.”. Y sumó que “el turno mañana, en muchos edificios, no tendría que tener inconvenientes”.“Tal vez el turno tarde puede trabajar con una reducción horaria, hay tanques y cisternas con mucha capacidad en algunas instituciones, por eso decimos que depende de la realidad de cada escuela”, aseveró la directora departamental.En este sentido, aclaró que “la suspensión de clases no es la primera medida a tomar, al contrario, debería ser la última”.En tanto, informó que en la Departamental de Escuelas trabajarán de manera habitual hasta que “si en algún momento se termina el agua el personal se retirará”, cerró., en la UNER habrá clases virtuales en algunas facultades, como la de Ciencias de la Educación. En tanto, en la UTN dictarán clases virtuales. Mientras que en la Uader habrá trabajo normal por la mañana, modo remoto por la tarde.