Corte de agua afectará a toda la ciudad: los detalles claves a tener en cuenta

Hoy habrá un corte en el suministro de agua potable que afectará a toda la ciudad de Paraná. La interrupción programada del servicio obedece a la colocación de válvulas inteligentes y tareas de mantenimiento que se concretarán en distintos puntos de la capital entrerriana. Las intervenciones se extenderán hasta la noche.En ese marcodurante la presente jornada. La medida es” sin perjuicio de mantener la validez de los actos cumplidos para todas las instancias, quedando en salvaguarda toda actuación judicial que, de no practicarse, pueda causar perjuicios irreparables; los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer, y niños, niñas y adolescentes”.Asimismo, estableció garantizar la prestación del servicio de justicia a través del mecanismo de guardias mínimas.Elonce consultó a la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, sobre qué pasará con el dictado de clases.”. Y sumó que “el turno mañana, en muchos edificios, no tendría que tener inconvenientes”.“Tal vez el turno tarde puede trabajar con una reducción horaria, hay tanques y cisternas con mucha capacidad en algunas instituciones, por eso decimos que depende de la realidad de cada escuela”, aseveró la directora departamental.En este sentido, aclaró que “la suspensión de clases no es la primera medida a tomar, al contrario, debería ser la última”.En tanto, informó que en la Departamental de Escuelas trabajarán de manera habitual hasta que “si en algún momento se termina el agua el personal se retirará”, cerró., en la UNER habrá clases virtuales en algunas facultades, como la de Ciencias de la Educación. En tanto, en la UTN dictarán clases virtuales. Mientras que en la Uader habrá trabajo normal por la mañana, modo remoto por la tarde.En diálogo con, Lucas Feltes, subsecretario de Servicios Públicos de la comuna, mencionó que, ya que se dejará de producir agua en la planta Echeverría y se seguirá produciendo en Ramírez.Lasen toda la ciudad.En el marco del avance de la obra de redes que incorpora 42 válvulas inteligentes, “: dos van en la cañería de captación de agua cruda que lleva para potabilizar a planta Echeverría y la otra en la cañería que trae agua potabilizada desde Echeverría a Ramírez para distribuir hacia el centro distribuidor de Ejército”.Feltes explicó que, una vez que finalice la obra,. “Hoy estamos trabajando a ciegas en lo que es la cantidad de agua que circula, tenemos un estimado por lo que se bombea y alguna caudalímetros en los centros de distribución, pero por donde pasan las cañerías maestras es un avance tecnológico muy importante que permite tener datos al instante y poder operarlas de manera remota, más que nada para corregir presiones en la época estival e invernal que cambia mucho el consumo”.Esa alternancia en el consumo varía las presiones y esas válvulasRespecto a la obra en general, Feltes señaló que lleva un avance del 30 por ciento. “Ya hay válvulas colocadas para operar manualmente, todavía no están conectadas para operarlas en el sistema, eso se hace una vez que esté finalizada la colocación de todas las válvulas. Se acordó con la empresa modificar algunas tareas para poder ir avanzando en más válvulas con menor corte, por eso este viernes se van a colocar tres en el mismo corte”.Asimismo,Finalmente, Feltes dio cuenta que se decidió hacer el corte del servicio un día viernes “teniendo en cuenta que la actividad escolar tiene los tanques de reserva para poder funcionar y en caso que la recuperación vaya lenta para poder llegar a los tanques va a ser sábado y no hay clases. Por eso también avisamos con dos días de antelación, para que las autoridades tomen las previsiones pertinentes”.