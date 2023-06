Una joven paranaense padece extraña enfermedad y necesita dinero para operarse

¿Cómo colaborar con la joven de Paraná?

llevaba una vida normal y sana hasta febrero de este año. Era arquera de Camioneros en el Futsal y participaba de la liga Altos del Paracao. Pero un día amaneció con algunos síntomas poco frecuentes en su cuerpo que la hicieron caer al suelo. Tras los estudios realizados, laEn los últimos días empezó a hacerse eco su pedido de colaboración para recaudar dinero para poder llevar a caboque le permita volver a tener una vida sin mayores inconvenientes. Desde el programa, que se emite por, comenzó a contar detalles de la enfermedad: “. Por eso es la complejidad de la cirugía., que eso es lo que me afecta totalmente la calidad de vida”.La enfermedad apareció de un día para otro, precisó la paranaense: “. Me quedó la parálisis en la mitad de la cara. Debido a todos los síntomas con los que me levanté, fui al Hospital San Martín de Paraná y de ahí al Cullen de Santa Fe. Ahí es donde me diagnosticaron con esto”.También la joven reveló cuándo aparece en el cuerpo: “”. Asimismo, reveló que “produjo esos síntomas porque hubo un sangrado., por eso la necesidad de la cirugía.”.Ante la incertidumbre de no saber cuándo puede volver a ocurrir un episodio de esas características, manifestó: “No hay ningún otro tratamiento., donde extraen este cavernoma. Es complejo por el lugar donde está. Allí se maneja todo el cuerpo”.