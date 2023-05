De La Capillita a Libertadores: Agustín Ramos cumplió “su sueño con Patronato”

Inicios en Patronato

Luego del partido que disputó Patronato contra Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores, quien tuvo su noche soñada fue Agustín Ramos ya que cumplió su sueño de debutar por el certamen internacional. En ese sentido,dialogó con el lateral derecho de 21 años.“Estoy muy contento, ya que desde que nació mi hija, mi vida cambió para bien y ahora llegó el debut así que estoy agradecido por todo. De local iba a ir toda mi familia y amigos que eran como 30 personas, pero cuando se cambió a Santa Fe fueron solamente 15. Se encontraba la banda de Ramos acompañando”, manifestó.Con respecto a su ingreso por Ruíz Díaz, sostuvo: “Creo que Walter (Otta) en el momento confió en mí ya que podía cambiar el sistema y poner un volante para meter línea de cinco. De esta forma, se la jugó y estoy agradecido”.Asimismo, se refirió al momento de calentar para ingresar al partido contra Olimpia: “En el primer tiempo estaba medio nervioso, pero en el complemento entré sabiendo que Mati (Ruiz Díaz) podía jugar cinco o diez minutos más”.Además, agregó que “estaba tranquilo, en el cual anulé a la gente que se encontraba en la tribuna y lo tomé como un partido más. La primera jugada marca la tendencia del partido”.Acerca del juego de Olimpia de Paraguay, indicó: “Este equipo es tricampeón de América donde estaba en los planes debido a la jerarquía. El planteo estuvo bien y era tener la pelota en la que ellos también la ofrecieron, pero nos atacaron por los dos lados. En el primer tiempo no tuvimos esa suerte para abrir el marcador y acomodarnos”.“Llegué a los 4 años al club donde entrenábamos los sábados. Jugaba de ‘9’, después pasé a la posición de enganche debido a la altura hasta la categoría novena, cuando estuve en la octava el director técnico me puso de ‘8’, pero después con el ‘Pulga’ Díaz empecé a jugar de lateral en la cual con Marcelo Candía logré afianzarme en esa posición ya que me ayudaron mucho”, expresó.Con respecto al cambio de posición, dijo que “me costó, pero no lo sufrí porque jugando de ‘8’ tenía mucho recorrido, entonces el ‘Pulga’ (Díaz) me dijo que capaz como lateral la cancha no me quedaría corta y ahí comencé a jugar en esa posición”.A su vez, contó sobre el post partido: “Explotó el celular. Fue amargo por el resultado, pero en lo personal y lo que significa la Copa Libertadores, haber debutado es una locura. Cuando llegué a mi casa, mi familia y amigos me organizaron un materazo”.En tanto, se refirió a la foto que publicó en las redes sociales su pareja sobre su hija desde la tribuna: “Primero me largué a llorar. Cuando volví a mi casa y le di la camiseta, me partió en dos. La otra casaca se la di a mi mamá”.Finalmente, le dedicó unas sentidas palabras a su familia: “Gracias por el apoyo, creo que siempre me bancaron desde el primer momento donde mi madre me llevaba en moto o nos tomábamos el ‘20’. A mi papá muchas gracias porque me dio todo, nunca me faltó un par de botines. A Paulina, mi pareja, porque me banca ya que voy a casa y me cambia el humor cuando las veo a las dos”.