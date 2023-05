“La harina sube permanentemente”: el kilo de pan se vende a $500 en Paraná

Economía Anticipan un nuevo aumento en el precio del pan por la suba de la harina

Tras conocerse que el precio del kilo de pan aumentará hasta 12% a partir del 1° de junio, para llegar a unos $750 en Buenos Aires,consultó en una panadería de Paraná sobre los precios, qué es lo que más compra la gente y cuánto vale la materia prima.“Tenemos tres molinos de harinas y van variando los precios. Hay uno que esta subsidiado otro que no y uno es de Santa Fe, es por ello que”, dijo Delia la dueña de panadería Avenida.“Hay que ir aumentando constantemente porque todos los insumos sufren un incremento, como la margarina, levadura, azúcar, mermelada, huevo y demás”, dijo la mujer al lamentar que “, los insumos suben de a mil pesos para arriba”, expresó al asegurar que la harina sube todos los días.Y refirió que “estamos cortos con los precios, hace dos semanas que aumentamos el pan, pero la harina de 25 kilos ahora vale 4.200 pesos”. Además, detalló que las facturas pasaron de 130 pesos a 150 pesos y las minifacturas el kilo cuesta 2.000 pesos.En cuanto al precio del huevo, Delia detalló qu, “se trata de un huevo grande, y ayuda mucho para no usar colorante”.Finalmente, expresó que “la gente no se priva del pan, compran de a kilo o kilo y medio; somos un barrio humilde y los clientes no fallan por eso no lo podemos aumentar”.