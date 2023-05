Bahl inauguró espacio para el desarrollo de industrias culturales y videojuegos

en calles Ambrosetti y Solanas. Es parte del Distrito del Conocimiento creado por la Municipalidad para impulsar el empleo local y la tecnología aplicada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por computadoras, capaces de fabricar casi cualquier cosa que pueda imaginarse.

se articulará con un área de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VT-IE), orientada a las industrias creativas y culturales (videojuegos) y al desarrollo de software como servicio de asistencia a empresas y emprendedores. La importancia de la VT-IE radica en estar informados y adelantarse a los cambios del mundo científico, tecnológico o de mercado.

La Municipalidad impulsó la creación del Distrito del Conocimiento (Ordenanza Nº 9921 “Promoción de las Empresas Basadas en el Conocimiento”). El desarrollo de la denominada Industria del Conocimiento es uno de los ejes centrales de la política del Municipio para diversificar el perfil productivo de la ciudad.

Las instalaciones se encuentranSe trata de un–acrónimo del inglés Fabrication Laboratory–Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, en declaraciones aaseguró que “se trata de un espacio que está equipado con tecnología de vanguardia con el objetivo de acompañar en las industrias creativas, básicamente al sector de videojuegos que no para de crecer en Paraná”. Además, aseguró que el objetivo es “Cabe destacar que este espacio cuenta con iniciativas vinculadas a la programación,en un lugar con todos los elementos tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad.Además,“Esta es una inversión que no es un hecho aislado, sino que es desde el gobierno municipal y con el acompañamiento de la Secretaría de Economía del Conocimiento de Nación. El 31 de mayo vamos a realizar el llamado a licitación del edificio, que será de 6.200 metros muy cerca del Salón La Candela, y está orientado a las empresas que desarrollan conocimiento”, expresó el presidente Municipal.En este contexto, detalló que “todo esto no es un hecho aislado porque este distrito se creó al inicio de la gestión, el gobernador ya transfirió las tierras para la obra, y ya contamos con cuatro empresas que solicitaron radicarse y una de ellas ya está funcionando con 15 empleados. Se trata de una apuesta muy fuerte a la generación de trabajo”.Asimismo, el presidente municipal agradeció a las universidades entrerrianas que colaboran con la iniciativa. “Ya estamos trabajando con UADER para desarrollar diplomaturas y capacitaciones para este ámbito; además tenemos un acompañamiento del INTI y un vínculo con la Asociación Argentina de Videojuegos”.En sintonía con esto, el secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología de Paraná, Eduardo Macri, expresó que “ya esta todo el equipamiento para que los jóvenes puedan desarrollar los videojuegos, ya sea en diseño gráfico, diálogos, musicalización y además poner en funcionamiento los videojuegos”.En este sentido, aseguró que la Escuela de Oficio, con base tecnológica “cuenta con 300 alumnos que cursas diversas temáticas sobre videojuegos, robóticas y otras variedades; que apunta a satisfacer un valor cultural educativo que está en auge”."La firma de este convenio es una noticia muy importante, sobre todo para las empresas de la economía del conocimiento. En Paraná hay muchas, con un potencial enorme para crecer en una de las actividades que más empleo y divisas están generando en el país", indicó Bahl, al tiempo que valoró y agradeció el trabajo conjunto con el gobierno provincial y nacional.El edificio del Distrito del Conocimiento (Paraná DC) se erigirá sobre calle Raúl Patricio Solanas, entre calles Juan Ambrosetti y Carlos Darwin, en la zona aledaña al Club Náutico y el túnel subfluvial, considerada estratégica para este proyecto.Las empresas que se radiquen allí deberán realizar alguna de las siguientes actividades: Servicios basados en conocimiento: desarrollo de software, audiovisual, servicios profesionales, I+D y salud. Bioeconomía: biotecnología y biomasa. Nuevas tecnologías e industria 4.0: impresión 3D, robótica avanzada, internet de las cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, simulación, big data, nanotecnología e I+D experimental. Industria espacial: satélites, partes y componentes, servicios asociados e infraestructura específica. Las empresas que se sumen gozarán de beneficios tributarios por parte del Municipio.