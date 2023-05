Se inauguró la Plaza Italia tras las mejoras: “es una gran alegría”, dijo Bahl

Con actividades artísticas, culturales y recreativas, el Municipio y entidades de la comunidad, inauguraron la renovada Plaza Italia, un espacio público ubicado en avenida Laurencena, donde se llevó a cabo la obra de puesta en valor.Entre las propuestas, hubo actividades lúdicas para las infancias y festejo con intervenciones payasas y murgas. Las propuestas también incluyeron acciones para concientizar y reforzar saberes sobre reciclaje y la separación de residuos.El intendente de Paraná, Adán Bahl, dialogó con Elonce durante el acto y sostuvo que “es una gran alegría, no solo porque es un resultado de la gestión, sino que es una respuesta concreta a la gran tarea que realiza la Asociación Italiana, los amigos de la plaza Italia, los vecinos, la comisión vecinal de la Escuela Estrada y el Centro de Salud, que permanentemente venían gestionando hace muchos años y no encontraban un eco del otro lado. Pero no aflojaron, nos contaron que tenían un proyecto y lo pudimos hacer”, afirmó y agregó que “es la segunda plaza que reinauguramos esta semana y tenemos 30 en ejecución. Por eso, en los próximos 30 días, vamos a inaugurar otras diez plazas en la ciudad de Paraná”, adelantó.“Esta es una recuperación de la Plaza Italia”, afirmó el intendente y explicó: “a veces se nos critica porque invertimos mucho en los espacios públicos, pero imagínense que hay gente que no tiene un pedacito de tierra en la casa, no tiene la posibilidad de que los chicos vayan a un club, pero acá tienen un juego de excelente calidad; también una plaza recuperada de mayor seguridad, con nueva iluminación”, dijo Bahl. Además, añadió es una recuperación de la plaza que da “la posibilidad de que los jóvenes puedan venir y también, los adultos mayores puedan hacer actividades”.“Cada una de nuestras plazas, tienen contemplado la accesibilidad con las rampas, para que todo el mundo pueda disfrutar”, dijo Bahl y agregó que “recuperar la plaza, es construir comunidad, darle respuesta al vecino y disfrutar la hermosa ciudad que tenemos”, remarcó.Consultado por las características de la plaza Italia que la hacen tan particular, el intendente señaló que “es muy distinto, tiene como un pequeño anfiteatro en el corazón, tiene una gran caída diríamos, donde hay que tener en cuenta el tema del escurrimiento del agua. Así que para los arquitectos también es un hermoso desafío de proyectar”, consideró.Por otra parte, mencionó que “los materiales que se aplican son de extraordinaria calidad, lo mejor que hay en el mercado. Así lo hacemos en las plazas céntricas, en las plazas históricas y en las plazas de los barrios. Esta es una plaza que es muy barrial y se llena de chicos”, remarcó.“El objetivo con Andrea Zoff (la viceintendenta) y el mío, desde el inicio de la gestión, fue que los vecinos, puedan tener a 5 o 10 cuadras de su casa, un lugar para disfrutar al aire libre. Imagínense la importancia que hoy toma esto en la dimensión post pandemia, porque en pandemia realmente empezamos a valorar lo que eran los espacios públicos y no tener la accesibilidad”, sostuvo Bahl.“Estamos muy contentos y a los que nos critican porque invertimos en plaza, yo creo que hay que tener en cuenta la importancia que tiene para la comunidad, porque reitero, hay chicos que no tienen posibilidad de llegar a un club, hay abuelos que no tienen posibilidad de tener un lugar para disfrutar, hay gente que no tiene un metro de espacio verde en la casa para disfrutar, y qué mejor que los espacios públicos sean de la mejor calidad. Ese es el desafío, lo podemos hacer porque tenemos las cuentas en orden, el equilibrio económico y financiero, y también, tenemos las ganas de seguir trabajando para mejorar el lugar donde vivimos”, remarcó el intendente de Paraná.