Habilitaron obras de asfalto, desagües y luminarias en 21 de Septiembre

Testimonios de vecinos

Detalles de los trabajos

El intendente Adán Bahl compartió una mateada con los vecinos que celebraron tras esperar 40 años para ser escuchados. La obra consistió en pavimentación de cuadras con asfalto y hormigón hechas por Sistema Compartido, desagües pluviales y luces Led. Además, se anunció la puesta en valor de una plaza del barrio.“Nos reunimos con los vecinos hace varios meses, planificamos, nos comprometimos y aquí estamos cumpliendo con nuestra palabra", señaló Bahl.Luego, agregó que quienes viven en esa zona del Este de la ciudad, manifestaban que en el lugar se acumulaba “medio metro de agua en cada lluvia”, lo que provocaba serios anegamientos. Por esto, se realizó, con fondos municipales, una obra importante de desagües ante el agua de la cuenca que se origina en un arroyo. Luego se avanzó en el pavimento y la sustitución con losa de hormigón en algunos sectores, para que la obra perdure en el tiempo. El trabajo también incluyó iluminación Led.En ese marco, Bahl adelantó que en 45 días se comenzará la intervención y remodelación de la plaza Suboficial Ayudante Guido Antonio Marizza, que contará con la misma calidad de juegos y de terminación que el resto de las plazas y playones de juegos que se ponen en valor y construyen en la ciudad.“Estamos disfrutando de lo que hemos hecho en conjunto con los vecinos. Una obra integral más que resuelve en serio los problemas y no es un mero parche”, concluyó Bahl.Oscar Romero, presidente de la vecinal 21 de Septiembre, expresó su agradecimiento al Municipio y en particular al intendente Bahl porque las obras mejoraron la calidad de vida de la comunidad. “Han pasado muchos vecinos y no todos pudieron ver la obra terminada. Esta obra viene gestionándose hace más de 40 años y gracias a esta gestión se pudo realizar”, destacó.Otro de los vecinos, Benito Pavón, consideró que “es una obra que estábamos esperando hace 40 años, gestión tras gestión, y hoy es una realidad. Los vecinos estamos orgullosos de esta obra y nos ha cambiado un ciento por ciento la calidad de vida”.En la comisión vecinal 21 de Septiembre se ejecutaron las siguientes obras:Se pavimentaron con losa de hormigón las calles Serrano, entre Arévalo y Mihura; Segovia García, entre Arévalo y Mihura y Arévalo, entre Serrano y Segovia García. Con carpeta asfáltica, se pavimentó calle Arévalo, entre Serrano y Eva de Ricardini y Mihura entre Serrano y Crisólogo Larralde. En Mihura, se colocó carpeta asfáltica de 10 cm de espesor por ser calle de concesión.Previo al pavimento, se debieron realizar drenajes debido a la escasa profundidad en que se encontraba la napa freática. Luego se realizaron los desagües pluviales comprendidos por un conducto principal de hormigón armado de 1,50 x 1,00 metros y caños circulares de hormigón armado de 800 milímetros de diámetro, además de cabezales de entrada y salida, así como instalación cámaras sumideras y de inspección junto con los conductos. Por último, se hizo bacheo en Mihura entre Newbery hasta Segovia García.Participaron de la actividad los secretarios de Obras Públicas, Maximiliano Argento, y de Servicios Públicos, Emanuel Redondo; la subsecretaria de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa y el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini. Además, acompañaron la actividad los diputados Carina Ramos, Estefanía Cora y Juan Manuel Huss.