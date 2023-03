La ola de calor y las clases: “Los chicos y profesores se descomponen”

El calor no da tregua y a una semana del inicio del ciclo lectivo 2023, las altas temperaturas complican la presencia de los alumnos en las aulas.Algunos establecimientos de la ciudad de Paraná, decidieron acortar la jornada, tal como lo autoriza la resolución N° 4950 del Consejo General de Educación aprobada en diciembre del año pasado y que contempla que las escuelas, “según la realidad de sus zonas, podrán modificar el horario escolar por razones climáticas u otras referidas a situaciones que afecten a la salud y/o seguridad de estudiantes o docentes”.estuvo en la Escuela Técnica N° 2 “Guillermo Brown”, que en el día de ayer suspendió a mitad de jornada el dictado de clases ya que era “insoportable” el calor y varios alumnos se descompusieron.Carolina Zárate, directora del establecimiento, explicó que este lunes “pedimos autorización a Supervisión y a mediodía suspendimos las clases porque se hacía insoportable estar dentro de la escuela. El patio tiene techo de chapa y no se puede ni transitar, las aulas con suerte tienen un ventilador y hay muchas que no lo poseen; lo mismo ocurre en las oficinas, ya sea preceptoría o tutoría”.“En las primeras horas los chicos salen y dan clases afuera, pero también los pastos están crecidos y muchos espacios no se pueden utilizar”, acotó.La directora aclaró que la suspensión fue sólo por el lunes, pero la situación se irá analizando día a día: “Si hoy llega a estar igual, seguramente pediremos la autorización pertinente porque se nos están descomponiendo los chicos, los profesores por el tema de la presión”.Además indicó que si bien tienen heladeras, “no se da abasto con el tema del agua, los chicos van y vienen y ni siquiera se alcanzan a enfriar las botellas”.Sobre la resolución del CGE, Zárate mencionó que “el equipo directivo, previa autorización de Supervisión, por temas climáticos o edilicios, puede pedir la suspensión de las clases. Ayer se hizo una reducción, a mediodía cortamos la jornada. Los chicos ingresaron a las 7.30 y se retiraron 11.50”.Por otra parte, dio cuenta que también ante las altas temperaturas, “nos planteamos la idea de poder cambiar el uniforme, obviamente tenemos que pedir la autorización. Hasta que no pasan estas cosas uno no dimensiona”, expresó y agregó que esperan poder aplicar el cambio en la vestimenta “a futuro” para que los alumnos estén más cómodos.Finalmente y sobre cómo transcurrirá la semana escolar, Zárate dejó en claro que “vamos a ir viendo cómo está el clima, si se hace pesado como ayer pediremos la autorización para hacer lo mismo”.