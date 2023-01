Falleció Rubén Medina, reconocido librero y disquero de Paraná

Falleció ayer, a los 82 años, uno de los principales dj de la región, Rubén Osvaldo Medina, una pérdida significativa para el rubro de la librería y disquería.Medina fue dueño de Sultanino, y su local “era como estar en el paraíso de la música y la lectura”.Al respecto, Nipón Ruiz, dj de Paraná, expresó a Elonce: “El comenzó trabajando en Dona sport, que ya no existe, era un boutique que estaba en la galería del seguro. Después que se fue de ahí, comenzó con la venta de libros y siguió con discos y cd, y al lugar lo llamo Sultanino”.Sultanino, fue un sello en Paraná de la música durante muchos años. Muchos paranaenses recuerda haber conseguido discos de vinilos, casete y CD que no se conseguían en otros lugares de la ciudad.Ruiz lo recordó como “tranquilo, pausado y muy buen persona. Cariñosamente le decíamos el gitano”, y agregó que “le compre muchos CD porque traía cosas muy novedosas y que no se conseguían en esa época. También le vendía discos o se los canjeaba por cd que me interesaban”, rememoró.“Cuando recibí la noticia me quedo helado, ya que tengo muy buenos recuerdos de él. Unas de las anécdotas que recuerdo, es venderle mis discos. También los lugares donde él estaba, primero en calle España, luego arriba de lo que ahora es el Mc Donals, y después se fue a un local de calle Alem y Monte Casero”.En cuanto a los discos más preciados, Ruiz mencionó: “Obtuve de sultanini, Amplac de los Sigle, Rust Valley, de la Love Unlimited”.