Prohibieron el ingreso al río en el Balneario Municipal y Bajada Grande

El río Paraná sigue bajando en el puerto de la capital entrerriana y este lunes la altura es de 1,16 metros. Ante este panorama, se retiró el boyado en el Balneario Municipal y en la playa de Bajada Grande y quedó prohibido el ingreso al agua, según pudo confirmarLas condiciones que presenta actualmente el rio son totalmente distintas a cuando se habilitó el ingreso de los bañistas. Vale recordar que el 30 de noviembre las mediciones de Prefectura Naval Argentina arrojaban un registro de 3,06 metros y el último día del 2022 la marca fue de 1,60 metros.“Está muy bajo y no se puede ingresar, ni siquiera a mojar los pies. Por eso sacamos el boyado y solo se pueden usar las duchas”, dijo Clarisa y contó que “hasta ayer estuvieron las boyas ya que si bien estaba bajo se podía ingresar al agua, pero a partir de hoy ya no. Hay mucho barro, la gente se resbala y es peligroso. Pareciera que no está muy profundo, pero automáticamente te vas para abajo”.En este sentido, la guardavidas contó que la gente les pregunta por qué están si no se puede ingresar al río, “pero justamente es para prevención. La gente por ahí no entiende que no se pueden meter al agua. Es una lástima que se haya perdido la playa”, mencionó y recordó que el año pasado tampoco se pudo ingresar al agua.Por su parte, Brenda, otra guardavidas, consultada sobre el comportamiento de los visitantes ante la prohibición de ingresar al río, expresó que “hay gente que lo entiende y hace caso, otros no. Cuando no hay boya no se puede ingresar al río, no tenés nada de margen, es peligro”, advirtió.Es de destacar en la playa del Thompson, el ingreso al río nunca estuvo habilitado, y sigue la prohibición de acceso al agua también en esa zona de la capital entrerriana.