Pronunciada bajante del Paraná: cuándo habría una estabilización de los niveles

El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, informó que el río está bajando y señaló que durante enero “habría una estabilización de los niveles y se mantendría en relación al metro”. Este lunes, el río, en el puerto de Paraná mide 1,16 metros y se mantiene estacionario.En declaraciones a, Borus aseguró que según la perspectiva que se evalúa “el río no tendrá niveles tremendamente bajos como los de años anteriores, es decir que está volviendo gradualmente a la normalidad y ya en otoño estaría bien”Asimismo, el subgerente anticipó que “las lluvias locales durante enero, febrero y marzo no serían suficientes ya que se estima que serían de normales a inferiores y eso afectará la toma de agua de las ciudades no ribereñas. En esta ocasión, Borus aclaró que los informes se realizarán de a tres meses para adelante porque “la variabilidad climática tiene una dinámica que limita la variabilidad de exactitud”.Según detalló el especialista los niveles que presenta el río hoy, condiciona la normal navegación y las grandes barcazas tienen un mayor condicionamiento, “esto alcanzará su máxima expresión en las próximas semanas. Luego, las lluvias en la zona norte de la cuenca Del Plata permitirán un gradual y lento retorno hacia condiciones normales”.