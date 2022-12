El automovilismo entrerriano consagró a sus campeones: vivencias y proyecciones

Este fin de semana se cerró la temporada de categorías provinciales en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde se consagraron campeones el paranaense Ramiro Albisu en TC 850, Martín Aldás en el SP 1000 Nueva Generación y el oriundo de Puiggari, Lucas Trossero, en la Fórmula Renault Entrerriana.En ese marco, Albisu, quien llegó en la cuarta posición de la final de TC 850, pero que le alcanzó para llegar al tricampeonato en la categoría de los Fititos, comentó a: “Venimos con una buena racha. Hemos tenido tres años consecutivos muy buenos. Por ahí la clave era el auto que no se cae, tenemos buena contundencia con eso y trataremos de seguir por ese camino”.A su vez, con respecto a cómo encaró y terminó este 2022 dijo que “se terminó bien, por ahí en lo económico cuesta, pero vamos a ver qué hacemos en el 2023, cómo lo encaramos. Yo creo que la categoría está bien y en crecimiento, pero vamos a apostar para que se sumen más autos y tratar de seguir por este camino”.Otro que se quedó con el título, pero en la Fórmula Renault Entrerriana, fue Lucas Trossero. El piloto declaró a: “En principio fue un gran año, con una complicación antes de la última fecha en la cual tuve una rotura, pero se puso más lindo el campeonato para el público y lo terminamos definiendo a 3 puntos con un gran trabajo de todo mi equipo y viendo cómo se encara el 2023 porque está complicado conseguir fondos; así que de alguna forma lo vamos a ir arreglando”.En cuanto a su experiencia, Trossero respondió que eligió Fórmula Renault Entrerriana porque “es el auto que siempre me gustó, desde el 2012 que arranqué en la fórmula, probé un año y después me quedé con el Fiat 600 porque lo tenía y estaba funcionando bien”. Y continuó: “Hace dos años se dio la oportunidad de cambiar ese auto por un Crespi 23, lo restauramos entero con un montón de chicos que quisieron aprender y salimos campeones. Así que estoy muy orgullosos por ellos también”.Por último, tuvo la palabra Martín Aldás, que se llevó el campeonato en el SP 1000 Nueva Generación: “La verdad que muy contento por el triunfo, lo que hemos logrado hacer durante todo este año. Hace un tiempo que veníamos trabajando en este auto, fue un vehículo que se hizo entero, empezó a funcionar desde la primera fecha y a medida que iban pasando las carreras lo fuimos mejorando con un montón de cosas. El vehículo nos dio este campeonato, que no lo esperábamos tan así, y estamos muy contentos”, repasó.A su vez, Aldás refirió a sus sensaciones con respecto a la previa de la final: “Se pasan muchos nervios, la semana anterior se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero por suerte llegamos tranquilos al fin de semana. Desde el sábado demostramos que íbamos a andar bien, eso te da cierta tranquilidad y después la carrera se dio. Hicimos una serie muy tranquila para tratar de cuidar al máximo el auto, sin tener que exigirlo tanto y la final fue peleada con Juan Cruz Dappen (subcampeón del SP 1000 Nueva Generación) ya que Rafael Naibert (tercer puesto en el SP 1000 Nueva Generación) se había atrasado un poco, eso nos dio tranquilidad y fuimos a buscar la carrera desde un segundo puesto que ya me alcanzaba para campeonar, pero en la competencia pudimos saltar al primer puesto y lo festejé hasta la última vuelta”.Por otra parte, a través de Zoom brindó sus declaraciones aquien se consagró campeón del TC pista entrerriano antes de que termine la temporada 2022, Juan Farabello: “Medio complicado por un tema de salud de mi viejo que tuvimos que hacernos presentes el domingo. No pudimos participar de la clasificación y tampoco de la serie, pero llegamos muy tranquilos con el campeonato en el bolsillo”.A su vez, refirió al interés de la gente por los autos que compiten en el TC pista entrerriano y que son parecidos a los del Turismo Carretera: “Llama mucho la atención de la gente y espectadores. Es una lástima que el TC Pista no tenga un parque de autos interesantes. Por ahí el año que viene con el trabajo de la dirigencia puede llegar a repuntarse un poco el tema de los parques automotores, ya que a la gente le llama la atención esta categoría porque los vehículos son parecidos a los del Turismo Carretera”.