“Hasta los más chiquitos tienen a la Argentina en la cabeza y piden la camiseta”

llegó al tradicional puesto de venta de camisetas de Daniel,“Vine temprano, tengo ofertas como siempre que juega Argentina. Se está vendiendo bien, a pesar de la derrota ante Arabia, la gente está entusiasmada. Bajamos a 4000 la camiseta para adultos y a 3000 pesos, las de niños. Son réplicas de la original. Tengo la de titular y la alternativa”, comenzó contando a Elonce. Ofrece todos los talles, “desde el talle 4, hasta el 16, para chicos y de adultos, desde el S hasta XXL”, agregó.Daniel ofrece camisetas “de todos los jugadores, de Messi, Julián Álvarez, Di María, Martínez. El día del partido se incrementa la venta, la gente comienza a buscar camisetas para vestir la celeste y blanco”., confió.: “Estoy en discordia con el famoso VAR. Antes, por ejemplo, un codo no se cobraba offside. Pero bueno, habrá que acostumbrarse al VAR”.“Estas ganas de tener la celeste y blanco no solamente se vive en los mundiales, sino que también para el día del niño y navidad, los chicos la piden; incluso se está empezando a usar mucho, ir a prácticas a las escuelitas de fútbol, con nuestros colores. Los chicos desde chiquitos ya tienen la Argentina puesta en la cabeza. Hay mucho entusiasmo”, puso relevancia el hombre.detalla. El hombre no se mueve del puesto de venta. Cuenta que los vecinos de la zona, que ya lo conocen, le “acercan datos” del partido y sus particulares comentarios sobre las jugadas., afirma. Elonce.com