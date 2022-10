Patronato es campeón de la Copa Argentina: los hinchas celebraron en Paraná

Video: Histórico triunfo de Patronato: el festejo de los hinchas

Video: Patronato es campeón de la Copa Argentina: paranaenses festejaron en Plaza 1º de Mayo

Video: Locura Rojinegra en Paraná: hinchas festejaron el triunfo de Patronato

“Patronato está entre los equipos más grandes”

“Patronato es la locura que alegra mi corazón”

El Rojinegro es campeón de la Copa Argentina al derrotar a Talleres 1 a 0 en un partido vibrante y muy parejo. Con gol de Banega Patronato consiguió su primer título nacional y jugará la Copa Libertadores 2023, supo Elonce.Elonce registró las imágenes de los paranaenses que se congregaron en Plaza 1º de Mayo para celebrar el triunfo.Canticos, bocinazos y banderas acompañaron a los simpatizantes del Patrón cuando le dieron la vuelta a la cuadra para festejar.El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, más conocido como Patronato, se convirtió esta noche en el primer equipo del interior argentino, no afiliado directamente a la AFA, que gana un título a nivel nacional. Tras un partido vibrante el Rojinegro se consagró campeón y todos los hinchas convinieron en que“Patronato está entre los clubes más grandes y es una locura que no se explica”, mencionó un hincha al rescatar otros triunfos que tuvo el Patrón a lo largo de su historia.“Todo es rojo y negro, los entrerrianos nos merecemos a Patronato y el club necesitaba este reconocimiento”, sumó una mujer.“Somos campeones no lo puedo creer”, dijo un hincha a Elonce.“Con coraje, alegría y fe ganamos la copa”, agregó una mujer“Dios nos ayudó y nos dio una estrella”, mencionó Charango Flow., valoró un hincha.“El gol lo grite tanto, fue una hermosura y ahora vamos por la Copa Libertadores”, agregó un joven al resaltar que “ahora no nos para nadie, el patrón es el mejor del país”.“Con semejante campaña Patronato no se merece ir a la B nacional, estamos en la Libertadores, que la cuenten como quieran”, sostuvo un hincha emocionado hasta las lágrimas.Al unísono miles de hinchas cantaban “dale campeón, dale campeón”. Grandes y chicos emocionados saltaban se abrazaban y le agradecían al Plantel por el triunfo del equipo.“Dios nos ayudó y nosotros apoyamos en todo momento, Patronato es alegría”, mencionó un hombre.

El negro salió campeón y pasamos a la historia

“Si alguien en el mejor de los sueños me decía que íbamos a vivir esto no se si me lo creía, la forma en que se dio todo fue impresionante. Dejamos atrás a los clubes grandes, jugamos espectacular y ahora estamos festejando este logro”, valoró un hincha.