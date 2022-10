Patronato hizo historia: derrotó a Talleres y es campeón de la Copa Argentina

¡GOL DE PATRONATO! INSÓLITA definición de Banega para abrir el marcador ante Talleres en la FINAL de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/nyXKVeecKK — TyC Sports (@TyCSports) October 31, 2022

Patronato se coronó campeón de la Copa Argentina y festeja la provincia entera. Tras un partido parejo, el Rojinegro venció a Talleres por 1 a 0 y consiguió su primer título nacional.Tras esta hazaña, el equipo de Paraná disputará la Copa Libertadores 2023 y tiene el derecho de disputar contra Boca la Supercopa Argentina se jugará en Abu Dabi en enero del próximo año y que enfrenta a los campeones de la Copa Argentina y la Liga Profesional.Los primeros 45 minutos fueron enredados y el equipo de Sava no pudo asociarse para llevar riesgo al arco contrario. Tiro algunos pelotazos a Estigarribia para que la mantenga. Patrón aguantó bien y mostró algunas intervenciones de Medina y Acevedo.En el comienzo, el conjunto cordobés llevó el pleito a la zona defendida por Facundo Altamirano. El encuentro comenzó trabado y predomina el roce físico, pero el combinado de Javier Gandolfi expone mejores argumentos que el Patrón para adueñarse del duelo.El laboratorio de Javier Gandolfi pudo abrir el marcador. Una pelota parada ejecutada por Garro encontró al llegada de Maximiliano Alvez, quien desde el borde del área grande intentó con una violenta volea que desactivó Facundo Altamirano. El equipo cordobés lamentó la notable reacción del arquero de Patronato.Luego, Sebastián Medina, Jonathan Herrera y Lucas Kruspzky se juntaron para exigir a Alan Aguerre. El arquero respondió con seguridad, pero el conjunto de Facundo Sava generó preocupación en el fondo de Talleres.Franco Leys se retiró lesionado con un fuerte golpe en la tibia izquierda y fue reemplazado por el ex Racing, Tiago Almada.En el segundo tiempo, llegó el gol de Patronato. Lo anotó Tiago Banega a los 31 minutos y luego de ir a trabar la pelota en un remate defensivo de Talleres. La pelota tomó una parábola increíble y se le metió por encima del arquero Aguerre.Promediando la segunda parte, Patronato pudo acomodarse y comenzar a generar dudas en los ‘albiazules’, que ya no lucieron la intensidad del primer tiempo y el partido comenzó a incomodarle, ya que le llegaban más claros los balones a Estigarribia en el ataque.Se hizo de ida y vuelta el desarrollo y así fue que los paranaenses se encontraron con la apertura del marcador, a la postre del título, con el tanto de Banega, que tapó un despeje de Gastón Benavídez y de rebote la pelota se le coló a Aguerre, que quedó a mitad de camino y sufrió la caída de su valla.Tuvo para empatarlo Santos, que ensayó una chilena en el área rival y mandó la pelota apenas desviada por el palo izquierdo de Altamirano, y también pudo aumentar Patronato, pero Rafa Pérez sacó sobre la línea un cabezazo de Carlos Quintana.Se cerró bien en el fondo el ‘Patrón’ y se aferró a un título, que edificó además con sendos triunfos en definición por penales ante River y Boca en instancias previas.Los más de 8.000 simpatizantes de Paraná que llegaron al Malvinas Argentinas disfrutaron y celebraron desde la cabecera sur, mientras que los ‘albiazules’, que coparon el resto del estadio, se fueron lentamente y resignados por una nueva final perdida, aunque alentando a sus jugadores por la entrega.