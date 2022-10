Una comadreja en el centro de Paraná: la atraparon para llevarla a su hábitat

Una comadreja en la copa de un árbol de plaza 1º de Mayo de Paraná, en pleno microcentro de la capital entrerriana, llamó la atención de los curiosos en la jornada de este jueves. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el animal, anoche, habría sido atacado por un perro y desde entonces permanece en las alturas.que procedieron “a capturarla de forma que no se lastime para poder liberarla en un lugar acorde a su hábitat”.Tras la intervención de los brigadistas, el marsupial quedó en guarda de esa división policial. “La verá un veterinario de la División Montada y Canes, y después será trasladada al Parque San Martín y entregada a la bióloga Griselda Ulrich, la encargada de recibir todos los animales, para que, una vez que ella considere oportuno, la liberará”, explicó el comisario.Peralta confirmó que “la comadreja estaba asustada”. “Al ser un animal de otro hábitat, cualquier cosa las asusta y buscan un medio de defensa”, indicó al respecto.De acuerdo a lo que comentó el jefe de Abigeato en Paraná, estos marsupiales “son animales tranquilos, no revisten agresividad, pero se asustan al ver tanta cantidad de gente y hoy se juntaron muchas personas alrededor del árbol”.Para el comisario, a la comadreja “podrían haberla tenido en algún domicilio, pero también se trata de animales que se trasladan en la nocturnidad, a través de las alcantarillas y diversos lugares para ir de un lado a otro”. “Es un animal que se ve poco de día, pero, al ser omnívoro, podría haber estado comiendo los brotes de los árboles”, estimó.En la oportunidad, Peralta confirmó que, “últimamente, es común que estos animales aparezcan en muchos lugares de la ciudad”. Y según comentó, esto se debe a que es el ser humano “el que invade su hábitat”. “Paraná, en estos años, creció bastante y venimos de una pandemia en la que los animales podían andar libremente, no tenían a nadie que los matara”, fundamentó.“Los animales se ven inmersos en la urbanidad, lo que hace que habitualmente avistemos este tipo de especies”, destacó el comisario.Finalmente, el funcionario policial recomendó que, en caso de ver este tipo de animales, “no acercarse ni tocarlos; además, dado que pueden trasmitir enfermedades, hay que manipularlos a través de elementos para no tener contacto a través de nuestra piel con estos animales. Y dar rápido aviso al 911”.